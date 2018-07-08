Son dakika: Yeni KHK Resmi Gazete'de yayımlandı! 701 sayılı KHK ile ihraç edilenler isim isim listesi açıklandı

Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklaması sonrası 701 sayılı Kanun Hükmünde Kararname(KHK) Resmi Gazete'de yayınlandı. Son KHK'nın ardından bir daha OHAL'in de uzatılmaması bekleniyor. 701 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile çeşitli kurumlarda görev yapan 18 bin 632 personel kamudan ihraç edilirken 148 personel de kamudaki görevlerine iade edildi. Kurumlarından daha önce ayrılan, TSK'dan 324, Emniyet Genel Müdürlüğünden 1167 ve jandarmadan 35 personelin rütbeleri 701 sayılı KHK ile alındı.

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OHAL kapsamındaki 701 sayılı KHK ile:

– Kara Kuvvetlerinden 3 bin 77, Deniz Kuvvetlerinden bin 126, Hava Kuvvetlerinden bin 949 subay ve astsubay ihraç edildi.

– Adalet Bakanlığından aralarında hakim adayı, infaz ve koruma memurlarının da bulunduğu 1052 kişi ihraç edildi.

– 4 Vali Yardımcısı ve 4 Kaymakam meslekten ihraç edildi.

– Emniyet Genel Müdürlüğünden 8 bin 998 personel ihraç edildi.

– Jandarma Genel Komutanlığından 649 subay, astsubay ile uzman çavuş ihraç edildi.

HANGİ KURUMDAN KAÇ KİŞİ İHRAÇ EDİLDİ

İçişleri Bakanlığı'ndan 31,

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'nden 49,

İçişleri Bakanlığı Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı'ndan 1,

Milli Savunma Bakanlığı'ndan 12,

Milli Savunma Bakanlığı (Akaryakıt ikmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı 1,

Dışişleri Bakanlığı'ndan 38,

Adalet Bakanlığı'ndan 1052,

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 658,

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 240,

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan 7,

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ Genel Müdürlüğü'nden 1,

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Elektrik Üretim AŞ Genel Müdürlüğü'nden 1,

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü'nden 5,

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarından 7,

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan 10,

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan 1,

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan 21,

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan 10,

Sağlık Bakanlığı bağlı ve ilgili kuruluşlar 90,

Kalkınma Bakanlığı'ndan 2,

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan 9,

Maliye Bakanlığı'ndan 9,

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü'nden 3,

Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarından 6,

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan 2 personel ihraç edildi.

Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü'nden 41,

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nden 4,

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nden 3,

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü'nden 1

GHTB Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nden 4,

GHTB Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nden 1

Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan 6,

Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan 1,

Türk Standartları Enstitüsü'nden 3,

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'ndan 11,

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğ'nden 5,

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nden 7,

İller Bankası'ndan 3,

Türkiye İş Kurumu'ndan 1,

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'ndan 1,

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan 4,

Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü'nden 1,

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'ndan (TCDD) 1,

Türkiye Kalkınma Bankası'ndan 3,

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'ndan (TRT) 2,

Türk İş Birliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'ndan 1,

Yükseköğretim Kurumları'ndan (Akademik) 199,

Yükseköğretim Kurumları'ndan (İdari) 52,

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'ndan 1 personel ihraç edildi.