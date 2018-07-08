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haber: 701 sayılı listeleri 'sı yayımlandı! İşte ile ihraç edilenler isim isim burada!

haberi... kapsamında son yayınlandı! Yeni KHK ile edilenlerin isim isim listesini haberimizde bulabilirsiniz. OHAL'in önümüdeki hafta kalkması beklenirken, bugün de son Kanun Hükmünde Kararname'nin (KHK) yayınlanması için gözler deydi. OHAL süresince 33 adet KHK çıkartıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan bu kararnameler ile terörle mücadele noktasında da önemli adımlar atıldı. İşte son yayınlanan KHK ile ihraç edilenlerin isim isim listesi...OHAL kapsamında bazı tedbirler alınmasına ilişkin 701 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) Resmi Gazete'de yayımlandı. 701 Sayılı KHK ile 4 Vali Yardımcısı ve 4 Kaymakam, Kara Kuvvetlerinden 3 bin 77, Deniz Kuvvetlerinden bin 126, Hava Kuvvetlerinden bin 949 subay ve astsubay ihraç edildi. ise aralarında hakim adayı, infaz ve koruma memurlarının da bulunduğu 1052 kişi ihraç edildi.

Giriş Tarihi: 08.07.2018 06:02 Güncelleme Tarihi: 08.07.2018 06:59
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haber: 701 sayılı listeleri 'sı yayımlandı! İşte ile ihraç edilenler isim isim burada!
Son dakika haber: 701 sayılı ihraç listeleri KHK'sı yayımlandı! İşte son KHK ile ihraç edilenler isim isim burada!
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  • 292
haber: 701 sayılı listeleri 'sı yayımlandı! İşte ile ihraç edilenler isim isim burada!
Son dakika haber: 701 sayılı ihraç listeleri KHK'sı yayımlandı! İşte son KHK ile ihraç edilenler isim isim burada!
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  • 292
haber: 701 sayılı listeleri 'sı yayımlandı! İşte ile ihraç edilenler isim isim burada!
Son dakika haber: 701 sayılı ihraç listeleri KHK'sı yayımlandı! İşte son KHK ile ihraç edilenler isim isim burada!
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  • 292
haber: 701 sayılı listeleri 'sı yayımlandı! İşte ile ihraç edilenler isim isim burada!
Son dakika haber: 701 sayılı ihraç listeleri KHK'sı yayımlandı! İşte son KHK ile ihraç edilenler isim isim burada!
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  • 292
haber: 701 sayılı listeleri 'sı yayımlandı! İşte ile ihraç edilenler isim isim burada!
Son dakika haber: 701 sayılı ihraç listeleri KHK'sı yayımlandı! İşte son KHK ile ihraç edilenler isim isim burada!
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  • 292
haber: 701 sayılı listeleri 'sı yayımlandı! İşte ile ihraç edilenler isim isim burada!
Son dakika haber: 701 sayılı ihraç listeleri KHK'sı yayımlandı! İşte son KHK ile ihraç edilenler isim isim burada!
  • 7
  • 292
haber: 701 sayılı listeleri 'sı yayımlandı! İşte ile ihraç edilenler isim isim burada!
Son dakika haber: 701 sayılı ihraç listeleri KHK'sı yayımlandı! İşte son KHK ile ihraç edilenler isim isim burada!
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