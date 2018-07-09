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Cahit Turhan kimdir? Yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı nerelidir, ? - Son dakika haberleri

Cahit Turhan kimdir? Bakan olarak adı geçen nereli, ? Yeni kabinede Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Haberimizden Ulaştırma Bakanlığı için konuşulan Cahit Turan'ın özgeçmişi, hayatı ve kariyeriyle ilgili detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. Başkanı Erdoğan kabineyi açıkladığında Cahit Turan en çok konuşulan bakanlardan biri...

Giriş Tarihi: 10.7.2018 00:04 Güncelleme Tarihi: 10.7.2018 00:05
Cahit Turhan kimdir? Yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turan nerelidir, kaç yaşında? - Son dakika haberleri

1960 yılında Trabzon'da doğdu. 1981 yılında İnşaat Mimarlık Fakültesi İnşaat Bölümü'nü bitirdi, aynı üniversitede yüksek lisans yaptı.

1985 yılında Karayolları Genel Müdürlüğü'nde mühendis olarak çalışmaya başladı. Bu kurumda büro mühendisliği, kontrol mühendisliği, kontrol şefliği görevlerinde bulundu. 1997 yılından itibaren İstanbul 17. Bölge Müdürlüğü bünyesinde Otoyol Bakım İşletme Başmühendisi, Otoyol Yapım Başmühendisi, Bölge Müdür Yardımcısı ve Bölge Müdürü olarak görev yaptı.

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Genel Müdür Yardımcılığı görevinin ardından 2005-2015 yılları arasında Karayolları Genel Müdürlüğü yapmıştır.

Bu görevinden emekli olduktan sonra Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı, ardından Danıştay Üyesi olarak vazife yürütmüştür. Danıştay Üyeliğinden emekliliğinin ardından, Kuzey Marmara Otoyolu inşaatını üstlenen konsorsiyumun CEO'luğuna getirilmiştir.

Evli ve üç çocuk babasıdır.

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Cahit Turhan kimdir? Yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turan nerelidir, kaç yaşında? - Son dakika haberleri
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