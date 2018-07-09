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İşte Erdoğan'ın sindeki isimler

Giriş Tarihi: 09.07.2018 20:14 Güncelleme Tarihi: 09.07.2018 22:37
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İşte Erdoğan'ın sindeki isimler
İşte Başkan Erdoğan'ın yeni kabinesindeki isimler

RECEP TAYYİP ERDOĞAN / BAŞKAN

Aslen Rizeli olan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı. Üniversiteyi Marmara Üniversitesi İktisadî ve Ticarî Bilimler Fakültesi'nde okuyan Erdoğan, bu okuldan 1981 yılında mezun oldu.

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İşte Erdoğan'ın sindeki isimler
İşte Başkan Erdoğan'ın yeni kabinesindeki isimler

SİYASETİ TABANA YAYAN İSİM

1983 yılında kurulan Refah Partisi ile fiilî siyasete geri dönen , 1984 yılında Refah Partisi Beyoğlu İlçe ı, 1985 yılında ise Refah Partisi İstanbul İl Başkanı ve Refah Partisi MKYK üyesi oldu. İstanbul İl Başkanlığı görevi sırasında diğer siyasi partiler için de model olan yeni bir örgütsel yapı geliştiren Erdoğan, bu dönemde özellikle kadınların ve gençlerin siyasete katılımını artırmaya yönelik çalışmalar yaptı; siyasetin tabana yayılarak geniş halk kitleleri tarafından benimsenip itibar görmesi yolunda önemli adımlar attı.

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İşte Erdoğan'ın sindeki isimler
İşte Başkan Erdoğan'ın yeni kabinesindeki isimler

ADIM ADIM BAŞKANLIĞA...

27 Mart 1994 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye ı seçilen , 2 milyar dolar borçla devraldığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin borçlarını büyük ölçüde ödedi ve bu arada 4 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirdi. Böylece, Türkiye'nin belediyecilik tarihinde yeni bir çığır açan Erdoğan, bir yandan diğer belediyelere örnek olurken, bir yandan da halk nezdinde büyük bir güven kazandı.

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İşte Erdoğan'ın sindeki isimler
İşte Başkan Erdoğan'ın yeni kabinesindeki isimler

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN CEZAEVİNE...

, 12 Aralık 1997'de Siirt'te halka hitaben yaptığı konuşma sırasında, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenlere tavsiye edilen ve bir devlet kuruluşu tarafından yayınlanan bir kitaptaki şiiri okuduğu için hapis cezasına mahkum edildi ve İstanbul Büyükşehir Belediye lığı görevine son verildi.

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İşte Erdoğan'ın sindeki isimler
İşte Başkan Erdoğan'ın yeni kabinesindeki isimler

AK PARTİ İLE İKTİDARA...

, 4 ay kaldığı cezaevinden çıktıktan sonra 14 Ağustos 2001'de arkadaşlarıyla birlikte Adalet ve Kalkınma Partisi'ni (AK Parti) kurdu ve Kurucular Kurulu tarafından AK Parti'nin Kurucu Genel ı seçildi. Milletin teveccüh ve güveni AK Parti'yi daha kuruluşunun ilk yılında Türkiye'nin en geniş halk desteğine sahip siyasî hareketi haline getirdi ve 2002 yılı genel seçimlerinde üçte ikiye yakın parlamento çoğunluğuyla (363 milletvekili) tek başına iktidara taşıdı.

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İşte Erdoğan'ın sindeki isimler
İşte Başkan Erdoğan'ın yeni kabinesindeki isimler

'YİĞİT DÜŞTÜĞÜ YERDEN KALKAR' MİSALİ...

Hakkındaki mahkeme kararı nedeniyle 3 Kasım 2002 seçimlerinde milletvekili adayı olamayan Erdoğan, yapılan yasal düzenlemeyle milletvekili adaylığının önündeki yasal engelin kalkması üzerine, 9 Mart 2003'te Siirt ili milletvekili yenileme seçimine katıldı. Bu seçimde oyların yüzde 85'ini alan Erdoğan, 22. Dönem Siirt Milletvekili olarak parlamentoya girdi.

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İşte Erdoğan'ın sindeki isimler
İşte Başkan Erdoğan'ın yeni kabinesindeki isimler

BAŞBAKANLIĞI DÖNEMİNDE "SESSİZ DEVRİM"

15 Mart 2003 tarihinde Başbakanlık görevini üstlenen , aydınlık ve sürekli kalkınan bir Türkiye idealiyle, hayatî öneme sahip birçok reform paketini kısa süre içinde uygulamaya koydu. Devletin borçlanma faiz oranları aşağı çekildi, kişi başına düşen millî gelirde büyük artış gerçekleştirildi. Ülke tarihinde daha önce görülmemiş hız ve sayıda baraj, konut, okul, yol, hastane ve enerji santrali hizmete girdi. Bütün bu olumlu gelişmeler, bazı yabancı gözlemciler ve Batılı liderler tarafından "Sessiz Devrim" olarak adlandırıldı.

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