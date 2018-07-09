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Kılıçdaroğlu'ndan partisine talimat

Genel Başkanı , partisi için medya konusunda uyarıda bulundu. Kılıçdaroğlu, grup başkanvekillerine sormadan kimsenin medyaya konuşmaması gerektiğini söyledi.

Giriş Tarihi: 9.7.2018 11:35 Güncelleme Tarihi: 9.7.2018 11:38
Kılıçdaroğlu'ndan partisine talimat

24 Haziran seçimlerinde beklentilerin altında kalan 'de parti içi tartışmalar devam ediyor. CHP Genel Başkanı , parti içerisinde sert bir yönetim anlayışı izlemeye başladı.

Milletvekillerine sert uyarılarda bulunan CHP Lideri, kimsenin grup başkanvekillerine sormadan medyaya konuşmaması gerektiğini söyledi.

"HERKES PARTİ DİSİPLİNİNE UYMALI"

Kemal Kılıçdaroğlu, basına kapalı olarak gerçekleştirilen grup toplantısında, şöyle konuştu:"Medyaya çıkacak arkadaşlar, grup başkanvekillerine bilgi versinler. Grubumuz disiplin içinde hareket etmeli, herkes parti disiplinine uymalı. Parti içi tartışmalar parti içinde kalmalı. Herkesin kafasına göre konuşmasını doğru bulmuyorum."

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Kılıçdaroğlu'ndan partisine talimat
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