Kılıçdaroğlu'ndan partisine talimat

24 Haziran seçimlerinde beklentilerin altında kalan CHP'de parti içi tartışmalar devam ediyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti içerisinde sert bir yönetim anlayışı izlemeye başladı.

Milletvekillerine sert uyarılarda bulunan CHP Lideri, kimsenin grup başkanvekillerine sormadan medyaya konuşmaması gerektiğini söyledi.

"HERKES PARTİ DİSİPLİNİNE UYMALI"

Kemal Kılıçdaroğlu, basına kapalı olarak gerçekleştirilen grup toplantısında, şöyle konuştu:"Medyaya çıkacak arkadaşlar, grup başkanvekillerine bilgi versinler. Grubumuz disiplin içinde hareket etmeli, herkes parti disiplinine uymalı. Parti içi tartışmalar parti içinde kalmalı. Herkesin kafasına göre konuşmasını doğru bulmuyorum."