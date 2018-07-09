Yargıtay imamına 1.5 milyon lira...

Adana
'da FETÖ
soruşturma kapsamında haklarında 25 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan 8 şüpheli arasındaki eski Ceyhan Belediye Başkanı Alemdar Öztürk'ün, örgütün "Yargıtay imamı" olduğu iddiasıyla Ankara'da tutuklu yargılanan Mehmet Rasim Kuseyri'ye danışmanlık ücreti adı altında para aktardığı ileri sürüldü. 25 YILA KADAR HAPİS İSTENİYOR
Kuseyri'nin yanı sıra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan belediye encümen üyeleri, belediye çalışanı ve Ceyhan Ticaret Odası üyesi 8 şüpheli hakkındaki soruşturma tamamlandı. Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, şüpheliler hakkında 25 yıla kadar hapis istendi. İddianamede, eski başkan Öztürk'ün aday belirleme sürecinde kendisine destek olması için Kuseyri ile 1.5 milyon lira karşılığında anlaştığı, paranın 500 bin lirasının Ankara'da teslim edildiği, seçimin kazanılmasından sonra belediyenin imar işlemlerinden ve firmalardan elde edilecek parayla kalan tutarın verileceği konusunda anlaşıldığı bilgisi de yer aldı.