Yeni sistem öncesi devlette büyük temizlik

Türkiye bugün resmi olarak yeni hükümet sistemine geçerken, OHAL
kapsamında çıkarılan son Kanun Hükmünde Kararname'yle (KHK
) ile devlette büyük temizliğe imza atıldı. Yeni hükümet sisteminin arifesinde yayımlanan kararnameyle, terör örgütleriyle bağlantıları bulunduğuna karar verilen emniyetten yargıya, TSK'dan eğitime kadar birçok kurumda görev yapan yaklaşık 19 bin personel ihraç edildi. OHAL'İN SON KARARNAMESİ
15 Temmuz darbe girişimi sonrası ilan edilen ve 18 Temmuz'da sona ermesi beklenen OHAL kapsamında, bugüne kadar 33 KHK çıkarıldı. 701 sayılı son KHK dün sabah Resmi Gazete
'de yayımlandı. İlgili kararname, görevden ihraç listesiyle göreve iade edilenleri de içeriyor. Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu
'nca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği ve irtibatı bulunan 18 bin 632 kişi, kamu görevinden ihraç edildi.
Kararnameyle 8 bin 998 polis ve büyük çoğunluğu açıkta olan, geçici görevle uzaklaştırılan 6 binden fazla subay ve astsubay ihraç edildi. Kara Kuvvetleri'nden 3 bin 77, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan bin 26, Jandarma Genel Komutanlığı'nda 649, Sahil Güvenlik
Komutanlığı'ndan 192 personel ihraç edildi. 658 ÖĞRETMEN, 240 İMAM HATİP... Milli Eğitim Bakanlığı
'ndan 658 öğretmen, Adalet Bakanlığı
'ndan da çoğu infaz koruma memuru ve kâtip bin 52 kişi ihraç edildi. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan da 240 kişi ihraç edildi. Dışişleri Bakanlığı'ndan ise çoğunluğu yurtdışında çalışanlardan 38 kişinin görevine son verildi.
İhraç edilenler arasında FETÖ'nün firari imamı Adil Öksüz
'ün yakalanması için oluşturulan ekipte yer alan polis müdürü Ercan Özoğluöz
de yer aldı. Özoğluöz'ün, örgütle bağlantısı ve Öksüz'ün yakalanmaması için elinden geleni yaptığı belirlenmişti. Ayrıca Orgeneral Yaşar Güler'in eski koruma subayı yüzbaşı Burak Akın, eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal'ın emir subayı hava piyade binbaşı Abdurrahman Akay ve Eren Bülbül'ün şehit edildiği dönemde Trabzon'un Maçka İlçesi Jandarma Komutanı iken gözaltına alınan Teğmen Zabit Zengin de ihraç edilenler arasında yar aldı.
FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki mahrem yapılanmasına yönelik dava kapsamında 76 "mahrem imam" ile 81 askeri personelin yargılandığı davanın sanıkları arasında yer alan kurmay Yarbay Nail Bülbül de ihraç listesinde yer aldı. KHK ile 4 vali yardımcısı ve 4 kaymakam da meslekten ihraç edildi. AKADEMİSYENLER DE LİSTEDE
Daha önce TSK, Emniyet ve jandarmadan ihraç edilen bin 526 kişinin rütbeleri geri alındı. Barasında eski Kara Harp Akademisi Komutanı Tümgeneral Selim Mert ile eski Genelkurmay Harekât Plan Daire Başkanı Tümgeneral Baki Kavun isimleri dikkat çekti. Kavun, darbe girişimi sırasında Genelkurmay Karargâhı'nda yaşanan eylemlere ilişkin Genelkurmay Çatı davasının sanıkları arasında yer alıyor. Rütbeleri geri alınanlar arasında FETÖ'cü eski General Mehmet Partigöç'ün eşi eski Binbaşı Emire Partigöç de bulunuyor.
Kararname ile 199 akademisyen ile üniversitelerden 52 idari personel de görevden alındı. Listede, sözde "Barış Bildirisi" imzacıları da yer aldı. KHK'de, akademisyenlerin bir bölümünün, "çalıştıkları kurumların kanaati" doğrultusunda ihraç edildiği gerekçesine yer verildi. Kararnameyle, 12 dernek ile 3 gazete, 1 TV kanalı da kapatıldı.
Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile hakkında işlem yapılanlar, Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu'na 5 Eylül'e kadar başvuru yapabilecek. 148 KİŞİ GÖREVİNE İADE EDİLDİ
Kararnameyle
148 kişi de kamudaki görevlerine iade edildi. Söz konusu personelden bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren 10 gün içerisinde göreve başlamayanlar çekilmiş sayılacak. Bu kapsamda göreve başlayanlara, kamu görevinden çıkarıldıkları tarihten göreve başladıkları tarihe kadar geçen süreye tekabül eden mali ve sosyal hakları ödenecek. TSK'da görevine iade edilenlerin arasında Hava Yarbay Abdullah Öztürk de yer aldı. ABD'de görev yaptığı sırada hakkında çıkan iddialar üzerine yurda dönen Öztürk, yargılanmış ve beraat etmişti.