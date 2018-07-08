Son OHAL KHK'sı ile ihraç edilenlerin tam listesi! 701 sayılı ihraç listeleri KHK'sı yayımlandı!

Son dakika haberi... OHAL kapsamında son KHK yayınlandı! Yeni KHK ile ihraç edilenlerin isim isim listesini haberimizde bulabilirsiniz. OHAL'in önümüdeki hafta kalkması beklenirken, bugün de son Kanun Hükmünde Kararname'nin (KHK) yayınlanması için gözler resmi gazetedeydi. OHAL süresince 33 adet KHK çıkartıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan bu kararnameler ile terörle mücadele noktasında da önemli adımlar atıldı. İşte son yayınlanan KHK ile ihraç edilenlerin isim isim listesi...OHAL kapsamında bazı tedbirler alınmasına ilişkin 701 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) Resmi Gazete'de yayımlandı. 701 Sayılı KHK ile 4 Vali Yardımcısı ve 4 Kaymakam, Kara Kuvvetlerinden 3 bin 77, Deniz Kuvvetlerinden bin 126, Hava Kuvvetlerinden bin 949 subay ve astsubay ihraç edildi. Adalet Bakanlığından ise aralarında hakim adayı, infaz ve koruma memurlarının da bulunduğu 1052 kişi ihraç edildi.