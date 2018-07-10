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Adalet Bakanı Abdülhamit Gül oldu. Adulhamit Gül kimdir?

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kabinesinde Adalet Bakanı Abdülhamit Gül oldu.

Giriş Tarihi: 9.7.2018 22:43 Güncelleme Tarihi: 10.7.2018 02:17
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül oldu. Adulhamit Gül kimdir?

12 Mart 1977'de Gaziantep'in Nizip ilçesinde doğdu. İlköğrenimini Cumhuriyet İlkokulu'nda tamamladı. Nizip İmam Hatip Lisesi'nden mezun olduktan sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Serbest avukatlık yaptı.

Lise yıllarından itibaren çeşitli sivil toplum örgütlerinin farklı kademelerinde görev aldı. Gençliğin eğitimi, sivil toplum faaliyetlerine ve siyasete kazandırılması konusunda faaliyetler yürüttü. Siyasi, güncel, edebi konularda çeşitli gazete ve dergilerde makale ve denemeleri yayımlandı.

AK Parti 4. Olağan Kongresinde MKYK Üyeliğine seçildi. Seçim İşleri Başkan Yardımcılığı ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

25., 26. ve 27. Dönemde Gaziantep Milletvekili seçildi. 12 Eylül 2015 tarihinde yapılan AK Parti 5. Olağan, 2. ve 3. Olağanüstü Büyük Kongrelerinde yeniden MKYK Üyeliğine seçildi ve AK Parti Genel Sekreteri olarak görevlendirildi.

19.07.2017 tarihinde 65. Hükümette Adalet Bakanlığı görevine getirildi.

Evli ve üç çocuk babasıdır.

İşte Başkan Erdoğan'ın yeni kabinesindeki isimler

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Adalet Bakanı Abdülhamit Gül oldu. Adulhamit Gül kimdir?
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