Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Akıncı Üssü davasında "sivil imam" Biniş kamera görüntülerine "ekleme" dedi

davasında "sivil imam" Biniş kamera görüntülerine "ekleme" dedi

'nün darbe girişimine ilişkin görülen davasında, "sivil imam" olduğu belirtilen , Akıncı Üssü'ndeki görüntülerine "montaj" yapıldığı iddiasında bulundu. Biniş, bugünkü celsede de görüntülerde "güncelleme" yapılarak kendisinin eklendiğini ileri sürdü. Akıncı Üssü davası ile birleştirilmesine karar verilen "sivil imam" ek savunması için avukatının hazır olmaması ve savunmasını hazırlayamadığı gerekçesiyle kendisine süre verilmesini istedi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 10.7.2018 20:15 Güncelleme Tarihi: 10.7.2018 20:18
Akıncı Üssü davasında sivil imam Biniş kamera görüntülerine ekleme dedi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı 'ndeki eylemlere ilişkin 460 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

KEMAL BATMAZ-HARUN BİNİŞ İKİLİSİ

4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklarla taraf avukatları hazır bulundu.

33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında dava açılan ve Akıncı Üssü davası ile birleştirilmesine karar verilen "sivil imam" ek savunması için huzura alındı. Batmaz, avukatının hazır olmaması ve savunmasını hazırlayamadığı gerekçesiyle kendisine süre verilmesi talebinde bulundu.

YENİ EKLENEN BELGELER OKUNDU

Dava dosyasına eklenen belgelerin okunmasından sonra duruşmaya, sivil sanık 'in savunmasının alınmasıyla devam edildi.

İTİRAFÇI ESKİ ALBAYIN İTİRAFLARI

Ankara Çayyolu'nda bulunan villada darbe toplantılarına katıldığını belirten ve itirafçı olan eski albay Hakan Bıyık'ın soruşturma aşamasında verdiği ifadelerde kendisini söz konusu villada gördüğüne ilişkin beyanı bulunmadığını belirten Biniş, Bıyık'ın yargılama aşamasında verdiği beyanlarda kendisini darbe toplantılarında gördüğünü ifade ettiğini ancak iddianın doğru olmadığını öne sürdü.

Biniş, elebaşı 'in talimatıyla 'ya para yatırması hususunun da doğruyu yansıtmadığını savundu.

TELEFONDAKİ BYLOCK

İddianamede, 11 Ağustos 2014'ten FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı 'u kullandığının ifade edildiğini aktaran Biniş, ByLock'u kullandığı belirtilen telefonu 2015'te satın aldığını, programı kullanmadığını dile getirdi.

Son Dakika: ABD'deki FETÖ'cülerle ilgili flaş haber

ÖRGÜT BAĞINI REDDETTİ

Evinde yapılan aramada elde edilen harici bellekte yapılan dijital incelemede, FETÖ elebaşı Gülen'in Amerikan bayraklı fotoğrafının örgütle bağına delalet olarak gösterildiğini kaydeden "sivil imam" Biniş, suçlamayı kabul etmediğini söyledi.

Davanın dün görülen celsesinde Akıncı Üssü'ndeki görüntülerine "montaj" yapıldığı iddiasında bulunan Biniş, bugünkü celsede de görüntülerde "güncelleme" yapılarak kendisinin eklendiğini ileri sürdü.

FETÖ'cü Kemal Batmaz'dan FETÖ Elebaşı Gülen'e mesaj!

Biniş, kendisini orada gördüğünü dile getiren sanıkların da kendisini tam anlamıyla teşhis edemediğini ileri sürdü.

Elektrik ve elektronik alanında eğitim aldığını anlatan Biniş, darbenin girişiminin planlanmasında rolü bulunduğu suçlamasına yönelik, "Ben darbe planlamış olsaydım güç kullanımı yerine daha teknolojik sistemler üzerine planlama yapardım." diye konuştu.

Zamanın kendisini haklı çıkaracağı iddiasında bulunan Biniş, mahkeme heyetine yönelik, "Benim sizden herhangi bir talebim yoktur." ifadelerini kullandı.

Davanın görülmesine yarın sanık Biniş'in çapraz sorgusu ile devam edilecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Akıncı Üssü davasında "sivil imam" Biniş kamera görüntülerine "ekleme" dedi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN