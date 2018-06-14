Son Dakika: ABD'deki FETÖ'cülerle ilgili flaş haber

Son dakika haberi... ABD'nin New Jersey eyaletinde yaşayan bazı FETÖ üyelerinin, bölgede Türk ve Müslüman toplumuna ait kuruluşlar bulunmasına rağmen buluşma yeri olarak kiliseyi kullandıkları ortaya çıktı. FETÖ'cüler her akşam Trinity Episcopal Kilisesi'nde toplanıyor. FETÖ'nün ABD'deki çatı örgütlerinden Ortak Değerler İttifakı Başkanı ve Gülen'in tercümanlığını yapan Yüksel Alp Aslandoğan'ın da aralarında bulunduğu FETÖ mensupları, ellerindeki anahtarla kiliseyi kendileri açıp kapatıyor. Kiliseye gelen FETÖcülerden birinin girişte bekleyenlere nizami asker selamı vermesi dikkati çekti. AA'nın, bir işyerinde ABD bayrağını öpüp sallandırırken görüntülediği FETÖ'cü de kilisedeki toplantıların katılımcılarından. ABD'nin New Jersey eyaletinde yaşayan bazı Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının, düzenli olarak gittikleri bir kiliseyi buluşma mekanına çevirdikleri ortaya çıktı. New Jersey eyaletinin Cliffside Park semtinde her akşam bir araya gelen FETÖ mensupları, AA ekibi tarafından görüntülendi. Bölgede yaşayan birçok FETÖ'cünün, 10 dakikalık yürüyüş mesafesinde Türk toplumuna ait Bergen Diyanet Cami Kültür Merkezi bulunmasına rağmen Trinity Episcopal Kilisesi'ni tercih etmesi dikkatleri çekti. GÜNDÜZ ABD BAYRAĞINI ÖPÜYOR, GECE KİLİSEYE GİDİYOR Kiliseye gelenler arasında, FETÖ darbe girişiminin kilit ismi firari Adil Öksüz'ün kayınbiraderi Abdulhadi Yıldırım'ın işyerinde Amerikan bayrağını öpen Türk çalışanının da yer aldığı görüldü. Yıldırım'ın New Jersey eyaletinin Manhattan manzaralı Edgewater semtindeki lüks oto satışı ve tamiri yapılan işyerinde AA tarafından çekilen görüntülerde, Abdulhadi Yıldırım'ın önce kendisinin Amerikan bayrağını öptüğü, sonra yanındaki yeşil tişörtlü çalışanına öptürdüğü kameralara yansımıştı. Yıldırım'ın aynı çalışanı daha sonra ABD bayrağını eline alarak coşkuyla sallamıştı. KİLİSENİN ANAHTARI FETÖ ÜYELERİNDE Araçlarını kilisenin özel otoparkına bırakan FETÖ mensuplarının, hiçbir görevlinin bulunmadığı kapalı durumdaki kilise kapısını bizzat kendilerinin anahtarla açtıkları ve ana ayin salonununda toplandıkları anlaşılıyor. Bu arada kiliseye gelişleri esnasında FETÖ üyelerinden birinin, girişte bekleyenlere nizami şekilde asker selamı vermesi dikkat çekti. FETÖ mensuplarının, dışarıdan da sesi duyulabilen konuşmalarını tamamlamasının ardından kilisenin lambalarını söndürüp kapıyı kilitleyerek mekandan ayrılmaları objektiflere yansıdı. FETÖ ÜYELERİNİN GEÇMİŞTEN BU YANA KİLİSEYLE YAKIN İLİŞKİSİ VAR Toplantı mekanına çevrilen kilise ile FETÖ mensupları geçmişten beri güçlü ilişkilere sahip. FETÖ'nün Amerika'daki çatı örgütlerinden Türk Kültür Merkezi'nin New Jersey şubesinin internet sitesinde FETÖ üyelerinin Trinity Episcopal Kilisesini ziyaretleri ve katıldıkları ortak etkinliklere ilişkin bilgi ve fotoğraflar yer alıyor.