Son Dakika: ABD'deki FETÖ'cülerle ilgili flaş haber

ABD'nin New Jersey eyaletinde yaşayan bazı Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının, düzenli olarak gittikleri bir kiliseyi buluşma mekanına çevirdikleri ortaya çıktı. New Jersey eyaletinin Cliffside Park semtinde her akşam bir araya gelen FETÖ mensupları, AA ekibi tarafından görüntülendi. Bölgede yaşayan birçok FETÖ'cünün, 10 dakikalık yürüyüş mesafesinde Türk toplumuna ait Bergen Diyanet Cami Kültür Merkezi bulunmasına rağmen Trinity Episcopal Kilisesi'ni tercih etmesi dikkatleri çekti.