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Son Dakika: 'deki 'cülerle ilgili flaş haber

Giriş Tarihi: 14.06.2018 14:11 Güncelleme Tarihi: 30.06.2018 11:36
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Son Dakika: 'deki 'cülerle ilgili flaş haber
Son Dakika: ABD'deki FETÖ'cülerle ilgili flaş haber

Son dakika haberi... 'nin New Jersey eyaletinde yaşayan bazı üyelerinin, bölgede Türk ve Müslüman toplumuna ait kuruluşlar bulunmasına rağmen buluşma yeri olarak kiliseyi kullandıkları ortaya çıktı. FETÖ'cüler her akşam 'nde toplanıyor. FETÖ'nün ABD'deki çatı örgütlerinden Ortak Değerler İttifakı Başkanı ve Gülen'in tercümanlığını yapan Yüksel Alp Aslandoğan'ın da aralarında bulunduğu FETÖ mensupları, ellerindeki anahtarla kiliseyi kendileri açıp kapatıyor. Kiliseye gelen FETÖcülerden birinin girişte bekleyenlere nizami asker selamı vermesi dikkati çekti. AA'nın, bir işyerinde ABD bayrağını öpüp sallandırırken görüntülediği FETÖ'cü de kilisedeki toplantıların katılımcılarından.

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Son Dakika: 'deki 'cülerle ilgili flaş haber
Son Dakika: ABD'deki FETÖ'cülerle ilgili flaş haber

'nin New Jersey eyaletinde yaşayan bazı Fetullahçı Terör Örgütü () mensuplarının, düzenli olarak gittikleri bir kiliseyi buluşma mekanına çevirdikleri ortaya çıktı. New Jersey eyaletinin Cliffside Park semtinde her akşam bir araya gelen FETÖ mensupları, AA ekibi tarafından görüntülendi. Bölgede yaşayan birçok FETÖ'cünün, 10 dakikalık yürüyüş mesafesinde Türk toplumuna ait Bergen Diyanet Cami Kültür Merkezi bulunmasına rağmen 'ni tercih etmesi dikkatleri çekti.

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Son Dakika: 'deki 'cülerle ilgili flaş haber
Son Dakika: ABD'deki FETÖ'cülerle ilgili flaş haber

GÜNDÜZ ABD BAYRAĞINI ÖPÜYOR, GECE KİLİSEYE GİDİYOR

Kiliseye gelenler arasında, darbe girişiminin kilit ismi firari Adil Öksüz'ün kayınbiraderi ulhadi Yıldırım'ın işyerinde Amerikan bayrağını öpen Türk çalışanının da yer aldığı görüldü.

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Son Dakika: 'deki 'cülerle ilgili flaş haber
Son Dakika: ABD'deki FETÖ'cülerle ilgili flaş haber

Yıldırım'ın New Jersey eyaletinin Manhattan manzaralı Edgewater semtindeki lüks oto satışı ve tamiri yapılan işyerinde AA tarafından çekilen görüntülerde, ulhadi Yıldırım'ın önce kendisinin Amerikan bayrağını öptüğü, sonra yanındaki yeşil tişörtlü çalışanına öptürdüğü kameralara yansımıştı. Yıldırım'ın aynı çalışanı daha sonra ABD bayrağını eline alarak coşkuyla sallamıştı.

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Son Dakika: 'deki 'cülerle ilgili flaş haber
Son Dakika: ABD'deki FETÖ'cülerle ilgili flaş haber

KİLİSENİN ANAHTARI FETÖ ÜYELERİNDE

Araçlarını kilisenin özel otoparkına bırakan mensuplarının, hiçbir görevlinin bulunmadığı kapalı durumdaki kilise kapısını bizzat kendilerinin anahtarla açtıkları ve ana ayin salonununda toplandıkları anlaşılıyor.

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Son Dakika: 'deki 'cülerle ilgili flaş haber
Son Dakika: ABD'deki FETÖ'cülerle ilgili flaş haber

Bu arada kiliseye gelişleri esnasında üyelerinden birinin, girişte bekleyenlere nizami şekilde asker selamı vermesi dikkat çekti. FETÖ mensuplarının, dışarıdan da sesi duyulabilen konuşmalarını tamamlamasının ardından kilisenin lambalarını söndürüp kapıyı kilitleyerek mekandan ayrılmaları objektiflere yansıdı.

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Son Dakika: 'deki 'cülerle ilgili flaş haber
Son Dakika: ABD'deki FETÖ'cülerle ilgili flaş haber

FETÖ ÜYELERİNİN GEÇMİŞTEN BU YANA KİLİSEYLE YAKIN İLİŞKİSİ VAR

Toplantı mekanına çevrilen kilise ile mensupları geçmişten beri güçlü ilişkilere sahip. FETÖ'nün Amerika'daki çatı örgütlerinden Türk Kültür Merkezi'nin New Jersey şubesinin internet sitesinde FETÖ üyelerinin ni ziyaretleri ve katıldıkları ortak etkinliklere ilişkin bilgi ve fotoğraflar yer alıyor.

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