Son Dakika: ABD'deki FETÖ'cülerle ilgili flaş haber

Son dakika haberi... ABD'nin New Jersey eyaletinde yaşayan bazı FETÖ üyelerinin, bölgede Türk ve Müslüman toplumuna ait kuruluşlar bulunmasına rağmen buluşma yeri olarak kiliseyi kullandıkları ortaya çıktı. FETÖ'cüler her akşam Trinity Episcopal Kilisesi'nde toplanıyor. FETÖ'nün ABD'deki çatı örgütlerinden Ortak Değerler İttifakı Başkanı ve Gülen'in tercümanlığını yapan Yüksel Alp Aslandoğan'ın da aralarında bulunduğu FETÖ mensupları, ellerindeki anahtarla kiliseyi kendileri açıp kapatıyor. Kiliseye gelen FETÖcülerden birinin girişte bekleyenlere nizami asker selamı vermesi dikkati çekti. AA'nın, bir işyerinde ABD bayrağını öpüp sallandırırken görüntülediği FETÖ'cü de kilisedeki toplantıların katılımcılarından.