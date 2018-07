Başkan’ın kabinesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yemin edip göreve başladıktan sonra bir başkan yardımcısı ve 16 bakandan oluşan ilk kabinesini de açıkladı. Demokrasi dönüşümünün başarıyla tamamlandığını belirten Erdoğan, "Yeni sistem en kısa sürede nüfuz edecek. Artık bahane kalmadı. Sözlerimizi yerine getirmek için gece gündüz çalışacağız" diye konuştu. TBMM'den 4 ismin yer aldığı kabine ilk toplantısını, Cuma namazını Hacı Bayram Camisi'nde kıldıktan sonra Külliye'de gerçekleştirecek. 2023 hedeflerine ulaşmak için izlenecek yol haritasının ele alınacağı yeni Kabine'nin en önemli gündem maddeleri ekonomi ve terörle mücadele olacak. Resmi atama ile görevlerine başlamış sayılan bakanların, bugün TBMM'de yemin etmeleri bekleniyor.





Fuat Oktay

Başkan Yardımcısı

Türk Hava Yolları'nda (THY), 2008-2012 arasında Genel Müdür Yardımcılığı yaptı. 2016'ya kadar Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) görevini yürüttü. Oktay, 19 Haziran 2016'da Başbakanlık Müsteşarı olarak atandı.



Abdulhamit Gül

Adalet Bakanı

AK Parti Genel Sekreterliği ve Genel Başkan Yardımcılığı ile Ankara siyasetinde kendini göstermeye başladı. 19 Temmuz 2017'de Adalet Bakanı oldu. Yeni dönemde de Adalet Bakanı olarak görevini sürdürecek.



Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Başkanı seçilmesiyle ismini duyuran Mevlüt Çavuşoğlu, 24 Kasım 2015'te Dışişleri Bakanı oldu. Avrupa Birliği Bakanı olarak da görev yaptı. 2015'ten beri Dışişleri Bakanlık görevini yerine getiriyordu.



Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı

Demokrat Parti Genel Başkanlığı yaptı. AK Parti'ye geçtikten sonra Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı oldu. 2016'dan bu yana İçişleri Bakanı olarak görev yapıyor.



Hulusi Akar

Milli Savunma Bakanı

2015'te Genelkurmay Başkanı olarak atandı. 15 Temmuz 2016'da darbe girişimine maruz kaldı. Görev süresi bitimine 1 yıl kala bakan olarak atandı. Görev süresi bitmeden Bakan olan ilk Genelkurmay Başkanı oldu.



Ziya Selçuk

Milli Eğitim Bakanı

Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu eski Başkanı olan Ziya Selçuk, çoklu zeka kuramı ile ilgili kitaplarıyla tanınıyor. Selçuk, 21 Mart 2003'te Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı görevine geldi ve 8 Mayıs 2008'de ayrıldı.



Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı

Türkiye Eğitim ve Sağlık Araştırma Vakfı'nın (TESA) Kurucu Başkanı oldu. Koca, vakıf aracılığı ile Medipol Hastanesi ve Medipol Üniversitesi'ni kurdu. Koca Medipol Hastanesi'ndeki başarılarıyla tanınıyor.



Fatih Dönmez

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Fakültesi Elektronik Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Dönmez, 2015'ten bu yana Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarlığı görevini yürütüyordu.



Mehmet Cahit Turhan

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı

1960 Trabzon doğumlu olan Mehmet Cahit Turhan, 1981 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mimarlık Fakültesi İnşaat Bölümünü bitirdi. Cahit Turhan, 2006'da Karayolları Genel Müdürü olarak atandı.



Murat Kurum

Çevre ve Şehircilik Bakanı

Selçuk Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 2005'ten bugüne TOKİ'de farklı unvanlarla görev aldı. 2009'dan beri TOKİ iştiraki Emlak Konut GYO A.Ş. Genel Müdürü'ydü.



Bekir Pakdemirli

Tarım ve Orman Bakanı

Türk siyasetçi Ekrem Pakdemirli'nin oğlu Mehmet Pakdemirli Tarım ve Orman Bakanı koltuğuna oturan isim oldu. Pakdemirli, Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ve Albaraka Türk Katılım Bankası Yönetim Kurulu Üyeliği'ni sürdürüyordu.



Mehmet Ersoy

Kültür ve Turizm Bakanı

İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü mezunu. Türkiye'nin en tanınmış seyahat acentelerinden olan ETS turun kurucusu. Türk turizm sektöründe 25 yılı aşkın bir geçmişe sahip. Evli ve iki çocuk sahibi.



Mehmet Kasapoğlu

Gençlik ve Spor Bakanı

Kabinenin yeni yüzlerinden birisi olan Mehmet Kasapoğlu, Spor Toto Teşkilat başkanı olarak görev yaptı. Kasapoğlu, yurt genelinde sporda tesisleşmeye yönelik attığı önemli adımlarla tanındı ve yaptıklarıyla büyük takdir topladı.



Zehra Zümrüt Selçuk

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı

Kadını ve aileyi koruma üzerine birçok platformda boy gösterdi., KADEM'de denetim kurulu asil üyesiydi. Eski Kültür ve Turizm Bakanı, Atilla Koç'un kızı olan Selçuk, aynı zamanda KADEM'in Ankara temsilcisi.



Berat Albayrak

Hazine ve Maliye Bakanı

New York Pace Üniversitesi Lubin School of Business'ta yüksek lisansını tamamladı. Doktorasını 'Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Finansmanı' üzerine yaptı. 64 ve 65'inci Hükümette Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanıydı.



Ruhsar Pekcan

Ticaret Bakanı

İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Fakültesi mezunu. 32 yıldır aktif olarak iş hayatında. Karon Mühendislik Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.-İstanbul şirketinde CEO olarak görev yapan Pekcan, DEİK Türkiye Suriye İş Konseyi Başkanlığı'nı da yürütüyor.



Mustafa Varank

Sanayi ve Teknoloji Bakanı

ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi mezunu. Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlığı'ndan bu yana başdanışmanı olarak görev yaptı. Ağabeyi İlhan Varank, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit oldu.