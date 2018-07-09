Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Dünyanın konuştuğu tarihi törenden yansıyan kareler

, yeni töreni için Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı 'nden ayrılarak Meclis'e geldi. Yol kenarında bulunan bazı vatandaşlar Erdoğan'ın makam aracının üzerine gül yaprakları attı. 'ye giriş yapan Erdoğan, burada şeref kıtasını selamladı.

Giriş Tarihi: 09.07.2018 16:45 Güncelleme Tarihi: 09.07.2018 17:39
  • 1
  • 67
Dünyanın konuştuğu tarihi törenden yansıyan kareler
Dünyanın konuştuğu tarihi törenden yansıyan kareler

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TBMM'DE YEMİN ETTİ!

" sıfatıyla, Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma, Anayasaya, hukukun üstünlüğüne, demokrasiye, Atatürk ilke ve inkılâplarına ve lâik Cumhuriyet ilkesine bağlı kalacağıma, milletin huzur ve refahı, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerinden yararlanması ülküsünden ayrılmayacağıma, Türkiye Cumhuriyetinin şan ve şerefini korumak, yüceltmek ve üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağıma Büyük Türk Milleti ve tarih huzurunda, namusum ve şerefim üzerine and içerim."

  • 2
  • 67
Dünyanın konuştuğu tarihi törenden yansıyan kareler
Dünyanın konuştuğu tarihi törenden yansıyan kareler

YENİ SİSTEM RESMEN BAŞLADI

'ın 'de etttiği yemin sonrası yeni sistem resmen başladı. Kabine de Külliye'deki "Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni"nin ardından açıklanacak. Cumhurbaşkanlığına makam aracıyla hareket edildikten sonra, Cumhurbaşkanlığı 'ne varışta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyuna Atlı Tören Birliği katılacak. Ayrıca Erdoğan'ın süvari birliğiyle Külliye'ye girişi sırasında 101 pare top atışı yapılacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 67
Dünyanın konuştuğu tarihi törenden yansıyan kareler
Dünyanın konuştuğu tarihi törenden yansıyan kareler

BEŞTEPE'DE TÖREN

'ın, bugün Beştepe'de düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni'ne 22 devlet başkanı, 28 başbakan ve parlamento başkanı ile 6 uluslararası örgütün genel sekreterinin iştirak etmesi bekleniyor.

  • 4
  • 67
Dünyanın konuştuğu tarihi törenden yansıyan kareler
Dünyanın konuştuğu tarihi törenden yansıyan kareler

Cumhurbaşkanlığı 'nde, saat 18.00'de çok sayıda yabancı devlet, hükümet, meclis ve heyet başkanlarının yanı sıra Türkiye'nin tüm kesimlerini temsilen davet edilenlerin katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni yapılacak.

  • 5
  • 67
Dünyanın konuştuğu tarihi törenden yansıyan kareler
Dünyanın konuştuğu tarihi törenden yansıyan kareler

'ın, 'de edeceği yemin sonrası yeni sistem resmen başlayacak, kabinesi de Külliye'deki "Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni"nin ardından açıklanacak.

  • 6
  • 67
Dünyanın konuştuğu tarihi törenden yansıyan kareler
Dünyanın konuştuğu tarihi törenden yansıyan kareler

BAKANLAR KURULU DA AÇIKLANACAK

Ardından, 17.15'te Anıtkabir'i ziyaret edecek Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı 'ne geçerek saat 18.00'de başlayacak "Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni"ne iştirak edecek.

  • 7
  • 67
Dünyanın konuştuğu tarihi törenden yansıyan kareler
Dünyanın konuştuğu tarihi törenden yansıyan kareler

Törenin ardından Erdoğan, misafir devlet, hükümet ve meclis başkanlarına akşam yemeği verecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, düzenleyeceği basın toplantısıyla Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni de kamuoyuna ilan edecek.

BİZE ULAŞIN