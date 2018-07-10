İşte yeni kabinenin şifreleri!

24 Haziran'da gerçekleşen seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan rekor bir oyla yeniden cumhurbaşkanlığına seçildi. Dün TBMM'de gerçekleşen törende Erdoğan'ın yeminiyle birlikte Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sismeti'ne de resmen geçilmiş oldu. ATV Ankara Haber Müdür Yardımcısı Salim Salimoğlu, 24 Haziran seçimlerinin ardından kurulan yeni kabineye ilişkin açıklamalarda bulundu.

İşte Salimoğlu'nun o açıklamaları:

Pek çok isim sürpriz oldu. Son güne kadar milletvekillerinin bakan olmayacağı üzerinde duruluyordu fakat Erdoğan'ın son açıklamalarından dolayı bir sürpriz bekleniyordu. Akademisyen ve iş dünyası ağırlık bir kabine oluşturuldu. Özel sektör anlayışı ile bir yönetim anlayışı oluşacak, hantal devlet yapısı ortadan kalkacak. Bakanlık sayısının 16'ya düşmesi bile hantal devlet yapısının terk edildiğini gösteriyor.

Kilit noktalardaki isimler yine siyasetçiler arasından seçildi ama 12 bakan dışarıdan seçildi. Eskiye göre yeni sistemdeki bakanların bir seçim bölgesine karşı sorumluluğu yok, ülke geneline bir sorumluluğu olacak. Bakanları hepsi alanında uzman isimler. Maliye Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı gibi önemli bakanlıklara iş dünyasını bilen deneyimli isimler getirildi.

CUMHURBAŞKANI YURT DIŞINDA OLDUĞUNDA...

Yeni sistemle birlikte artık uzman isimlerle yola devam edilecek, kararlar daha hızlı alınacak, hantal devlet yapısı ortadan kalkacak. Daha önemlisi güçlü Cumhurbaşkanı olacak. Cumhurbaşkanı yurt dışında olduğu durumlarda cumhurbaşkanına, yardımcısı vekalet edecek.