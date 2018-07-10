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Son dakika: Genelkurmay Başkanlığına atandı

Son dakika haberi... 'ın Milli Savunma Bakanlığına getirilmesinin ardından boşalan Genelkurmay Başkanlığına, Kara Kuvvetleri Komutanı atandı. Kara Kuvvetleri Komutanlığına Genelkurmay 2. Başkanı , Genelkurmay 2. Başkanlığına ise Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı getirildi

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 10.7.2018 06:19 Güncelleme Tarihi: 10.7.2018 06:43
Son dakika: Genelkurmay Başkanlığına Orgeneral Yaşar Güler atandı

Genelkurmay Başkanı 'ın Milli Savunma Bakanlığına getirilmesiyle boşalan Genelkurmay Başkanlığına, Kara Kuvvetleri Komutanı atandı.

Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 9. maddesinin ikinci fıkrası gereğince Genelkurmay Başkanlığı, Genelkurmay 2. Başkanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı imzalı kararlara göre, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın Milli Savunma Bakanlığına getirilmesiyle boşalan Genelkurmay Başkanlığına, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'in ataması yapıldı.

Kara Kuvvetleri Komutanlığına Genelkurmay 2. Başkanı , Genelkurmay 2. Başkanlığına ise Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı getirildi.

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Son dakika: Genelkurmay Başkanlığına Orgeneral Yaşar Güler atandı
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