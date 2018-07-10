Son dakika: Yeni kabinenin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu oldu. Mevlüt Çavuşoğlu kimdir, nereli?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni kabinede Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı oldu.

MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU KİMDİR?

1968 Alanya doğumludur. 1988 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden Uluslararası İlişkiler lisans derecesi aldı, 1991 yılında New York Long Island Üniversitesi'nde ekonomi alanında yüksek lisans yaptı. 1993 yılında Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde özel öğrenci olarak doktora programına başladı. Jean Monnet bursuyla 1993-1995 yılları arasında London School of Economics'de (LSE) doktora çalışmasına devam etti.

AK Parti Kurucu Üyesidir. 22., 23., 24., 26. ve 27. DönAntalyalya Milletvekili olarak seçildi. Ocak-Aralık 2013 döneminde AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. TBMM Türkiye-ABD ve Türkiye-Japonya Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanlığı yaptı. 2003-2014 yılları arasında Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde çeşitli görevlerde bulundu.

2010-2012 yılları arasında AKPM Başkanlığı'na seçilerek bu görevi üstlenen ilk Türk Parlamenter oldu. 27 Ocak 2012 - 31 Ocak 2014 tarihleri arasında Venedik Komisyonu'nda AKPM'yi temsil etti. 7 Nisan 2014 tarihinde kendisine AKPM Onursal Başkanı unvanı verilmiştir.

26 Aralık 2013 - 29 Ağustos 2014 tarihleri arasında Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci olarak görev yaptı. 29 Ağustos 2014 - 30 Ağustos 2015 tarihleri arasında 62. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nde Dışişleri Bakanı olarak görev aldı. 64. ve 65. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin Dışişleri Bakanı olarak yeniden atandı.

İngilizce, Almanca ve Japonca biliyor. Evli ve 1 çocuk babasıdır.