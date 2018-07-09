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haberi: açıklandı! Bakanlar Kurulu 2018 listesi isim isim - İşte ...

haberi... kurulu açıklandı! İşte 2018 Bakanlar isim isim! 24 Haziran'da gerçekleşen tarihi seçimlerde en yakın rakibinin 11 milyon üzerinde oy alarak yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan, bugün TBMM'de yemin etti. Erdoğan'ın yemin etmesinin ardından yeni Bakanlar Kurulu heyecanla beklenmeye başlamıştı. 'de ler olacak' cevabı en çok araştırılan soruların başında yer alarak sosyal medyada da en çok konuşulan konular arasında yerini aldı.Yeni kabine az önce belli oldu. Başkan Erdoğan'ın açıkladığı isim isim listesi burada! Yeni Bakanlar listesine sabah.com.tr'den ulaşabilirsiniz. İşte Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk bakanlar kurulu... Adalet Bakanı , Dışişleri Bakanı , İçişleri Bakanı Süleyman Soylu...

Giriş Tarihi: 09.07.2018 21:58 Güncelleme Tarihi: 09.07.2018 23:53
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haberi: açıklandı! Bakanlar Kurulu 2018 listesi isim isim - ...
Son dakika haberi: Yeni kabine listesi açıklandı! Bakanlar Kurulu 2018 listesi isim isim - Yeni bakanlar...

İşte merakla beklenen bakanlar kurulu 2018 isim !

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haberi: açıklandı! Bakanlar Kurulu 2018 listesi isim isim - ...
Son dakika haberi: Yeni kabine listesi açıklandı! Bakanlar Kurulu 2018 listesi isim isim - Yeni bakanlar...

İlk Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay

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haberi: açıklandı! Bakanlar Kurulu 2018 listesi isim isim - ...
Son dakika haberi: Yeni kabine listesi açıklandı! Bakanlar Kurulu 2018 listesi isim isim - Yeni bakanlar...

Adalet Bakanı

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haberi: açıklandı! Bakanlar Kurulu 2018 listesi isim isim - ...
Son dakika haberi: Yeni kabine listesi açıklandı! Bakanlar Kurulu 2018 listesi isim isim - Yeni bakanlar...

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak

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haberi: açıklandı! Bakanlar Kurulu 2018 listesi isim isim - ...
Son dakika haberi: Yeni kabine listesi açıklandı! Bakanlar Kurulu 2018 listesi isim isim - Yeni bakanlar...

Dışişleri Bakanı

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haberi: açıklandı! Bakanlar Kurulu 2018 listesi isim isim - ...
Son dakika haberi: Yeni kabine listesi açıklandı! Bakanlar Kurulu 2018 listesi isim isim - Yeni bakanlar...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

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haberi: açıklandı! Bakanlar Kurulu 2018 listesi isim isim - ...
Son dakika haberi: Yeni kabine listesi açıklandı! Bakanlar Kurulu 2018 listesi isim isim - Yeni bakanlar...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

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