Son dakika haberi... Yeni bakanlar kurulu açıklandı! İşte 2018 Bakanlar listesi isim isim! 24 Haziran'da gerçekleşen tarihi seçimlerde en yakın rakibinin 11 milyon üzerinde oy alarak yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan, bugün TBMM'de yemin etti. Erdoğan'ın yemin etmesinin ardından yeni Bakanlar Kurulu heyecanla beklenmeye başlamıştı. 'Yeni kabinede kimler olacak' cevabı en çok araştırılan soruların başında yer alarak sosyal medyada da en çok konuşulan konular arasında yerini aldı.Yeni kabine az önce belli oldu. Başkan Erdoğan'ın açıkladığı 2018 Bakanlar Kurulu isim isim listesi burada! Yeni Bakanlar listesine sabah.com.tr'den ulaşabilirsiniz. İşte Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk bakanlar kurulu... Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu...
Giriş Tarihi: 09.07.2018 21:58 Güncelleme Tarihi: 09.07.2018 23:53