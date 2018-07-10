Son dakika: Yeni kabinenin Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu oldu. Mehmet Kasapoğlu kimdir

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni kabinede Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu oldu.

MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU KİMDİR?

1976 yılında İstanbul'da doğdu. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu. Aynı üniversitede mahalli idareler ve yerinden yönetim programında yüksek lisans yaptı. ABD'deki Florida State Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde yönetim organizasyonu alanında araştırmacı, uzman ve proje koordinatörü olarak çalıştı. Palm Beach Atlantic Üniversitesi'nde işletme yüksek lisansını tamamladı. İstanbul Üniversitesi'nden, yerel istihdam konusundaki çalışmasıyla doktora derecesi aldı.

Türkiye'deki ve yurt dışındaki öğrencilik yıllarında sivil toplum kuruluşlarında aktif görev aldı, yöneticilik yaptı. Özel sektörde uluslararası ticaret alanında çalıştı.

2009 yılında Başbakanlık Müşavirliği'ne atanmasının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda, Milli Eğitim Bakanlığı'nda, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda çeşitli görevler üstlendi.

Spor Toto Genel Müdürlüğü döneminde sporun tabana yayılması ve herkes için spora erişilebilirliğin sağlanması amacıyla çok sayıda tesisin ülkemize kazandırılmasına katkıda bulundu. Gençlik, eğitim ve spor faaliyetlerinin finansmanı ile sportif istihdamın artırılması konularına özellikle odaklandı.

İngilizce ve Arapça biliyor. Evli ve bir çocuk babasıdır.

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