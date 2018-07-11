Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Son dakika: ODTÜ'deki pankart skandalında flaş gelişme

Son dakika: 'deki pankart skandalında flaş gelişme

Son dakika haberi... () mezuniyet töreninde taşınan ve Cumhurbaşkanı 'a yönelik hakaret içeren pankarta ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 11.7.2018 09:33 Güncelleme Tarihi: 11.7.2018 10:09
Son dakika: ODTÜ'deki pankart skandalında flaş gelişme

Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye getirilen şüpheliler, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdikten sonra mahkemeye sevk edildi.

PANKARTI BASAN SERBEST BIRAKILDI

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince sorgulanan şüphelilerden pankartı taşıyan D.C.Y, B.A. ve F.E.D. ile pankartı hazırladığı tespit edilen Ö.K, tutuklandı. Pankartı bastığı belirlenen Ş.D. ise serbest bırakıldı.

'de 6 Temmuz günü yapılan diploma töreni sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren pankart taşınmasıyla ilgili 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Son Dakika Haberi: ODTÜ mezuniyet töreninde skandal! - Çirkin pankartı açan 3 kişi...

ODTÜ'de mezuniyet töreninde skandal pankart

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: ODTÜ'deki pankart skandalında flaş gelişme
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN