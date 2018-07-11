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haber: hakkında şok suçlamalar!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Suç Örgütü'ne yönelik İstanbul merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon başlattı. Adnan Oktar ve 235 müridinin gözaltına alındığı operasyonda küçük yaştaki kız çocuklarına den, hürriyetten yoksun bırakmaya, tehdit ve şantajdan, uluslarası ajanlığa kadar bir sayfa dolusu suçlama yeralıyor.

Giriş Tarihi: 11.7.2018 08:38 Güncelleme Tarihi: 11.7.2018 09:10
Son dakika haber: Adnan Oktar hakkında şok suçlamalar!

Operasyonlar kapsamında silah ve çelik yelekler ele geçirilirken, hakkındaki suçlamalar da oldukça kabarık.

İŞTE ADNAN OKTAR VE ÖRGÜTÜNE ŞOK SUÇLAMALAR

Oktar hakkındaki suçlamların tamamı şöyle sıralandı;

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, çocukların cinsel istismarı, cinsel saldırı, reşit olmayanla cinsel ilişki, çocuğun kaçırılması veya alıkonulşması, cinsel taciz, santaj, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, siyasi ve askeri casusluk, dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle dolandırıcılık, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, özel hayatın gizliliğini ihlal, resmi belgede sahtecilik, terörle mücadele kanununa muhalefet, tehdit, cebir, iftira, halkı askerlikten soğutma, hakaret, suç uydurma, yalan tanıklık, nitelikli dolandırıcılık, kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet, vergi usul kanununa muhalefet, rüşvet, eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi, ailenin korunması ve kadına şiddetin önlenmesine dair kanuna muhalefet"

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Son dakika haber: Adnan Oktar hakkında şok suçlamalar!
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