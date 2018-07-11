Son dakika: Adnan Oktar ve örgütüne dev operasyon! "Adnan Hoca" ve kedicikleri gözaltında

Kedicikleri olarak bilinen kadınlar ile sık sık gündemde yer alan Adnan Oktar ve yaklaşık 200 müridinin gözaltına alındığı operasyon sabaha karşı gerçekleştirildi. Suçlamalar arasında yaşı küçük çocuklara taciz, organize suç örgütü kurmak, uluslararası ajanlık, kara para aklama, tehdit ve şantaj yer alıyor.



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Adnan Oktar Kimdir?

Asıl adının Adnan Arslanoğulları olduğu öne sürülmektedir. Adnan Oktar babasını küçük yaşta kaybetmiştir. İlk ve orta öğrenimini Ankara'da, ortaokulu Cebeci'de, liseyi Kurtuluş'ta tamamlamıştır. Liseden sonra özel bir dershaneye giderek 1979 yılında İstanbul'daki Devlet Güzel Sanatlar Akademisi İç Mimari bölümüne girdi. Bir süre sonra okuldan ayrılan Adnan Oktar, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe ve Tarih Bölümü'ne girdi. Daha sonra bu okulu da yarım bıraktı.

Kamuoyunda kendisinden Adnan Hoca olarak anıldı. Cemaatiyle birlikte hazırladığı kitaplarda kullandığı mahlas Harun Yahya'dır. Taraftarları arasında Ahmet ismini de kullanmıştır. Cemaati ile birlikte ateizm, Darwinizm ve Siyonizm karşıtı görüşlerini savunduğu kitaplar ve belgeseller hazırlamıştır. Kurucusu olduğu Bilim Araştırma Vakfı (BAV), kendi sitesinde amacının "Dünya çapında barış, huzur ve sevgi ortamı oluşturmak" olduğunu ifade etmiştir.

Adnan Oktar grubuna bağlı İnternet siteleri, TV ve değişik yayın araçlarıyla başlıca Mehdilik, Mehdi devri, evrim, yaratılış, ahir zaman, Mesih, İsa'nın dönüşü gibi konularda birçok yayın ile gündeme gelmiştir.

Adnan Oktar'ın Harun Yahya mahlasıyla yayımladığı yüzlerce kitabı olduğu konuşuluyor. Bununla birlikte, Harun Yahya imzasıyla yayımlanan kitaplarını cemaati ile birlikte hazırlamaktadır. Adnan Hoca ile anılan Adnan Oktay Harun Yahya takma adıyla çok sayıda biyolojik evrim karşıtı kitap çıkarmıştır. Herkes tarafından Adnan Hoca'nın kedicikleri olarak bilinen kadınlar sık sık gündemde yer alıyor.