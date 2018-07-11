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Son dakika: 'ta / operasyonu

Son dakika haberi! 'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) yönelik operasyonda 1'i kadın 4 kişi gözaltına alındı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 11.7.2018 09:52
Son dakika: Zonguldak'ta FETÖ/PDY operasyonu

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen / soruşturması kapsamında, 6 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Zonguldak ve Ereğli ilçesinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, kadın şüpheli M.A. ile M.A, B.D. ve Ö.F.E'yi gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyete götürüldü. Bu arada şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, cep telefonu, bilgisayar ve bazı dokümanlara el konuldu.

Operasyon kapsamında 2 kişinin daha yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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Son dakika: Zonguldak'ta FETÖ/PDY operasyonu
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