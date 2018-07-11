Son dakika: Zonguldak'ta FETÖ/PDY operasyonu

Alınan bilgiye göre, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 6 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Zonguldak ve Ereğli ilçesinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, kadın şüpheli M.A. ile M.A, B.D. ve Ö.F.E'yi gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyete götürüldü. Bu arada şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, cep telefonu, bilgisayar ve bazı dokümanlara el konuldu.

Operasyon kapsamında 2 kişinin daha yakalanması için çalışmalar sürüyor.