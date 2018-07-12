Ateş emrini veren isimlere 35 kez ağırlaştırılmış müebbed ve 3 bin 343 yıl hapis cezası verildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaşanan olaylara ilişkin açılan davanın en rütbeli sanıkları eski Yarbay Turgay Ödemiş'e 35 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 3 bin 323 yıl, eski Binbaşı Ahmet Taştan'a da 35 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 3 bin 343 yıl hapis cezası verildi.

73 SANIĞA AYRI AYRI AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan 53. duruşmada, İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti davaya ilişkin kararını açıkladı.

Mahkeme, sanıklar Abdullah Özen, Abdullah Sibirlioğlu, Ahmet Bayram, Ahmet Saygılı, Ahmet Taştan, Ahmet Faruk Fidanel, Ali Akçay, Arif Sun, Ekrem Göknar, Emre Pehlivan, Enes Karaduran, Ertuğrul Çeliker, Faruk Gençel, Fatih Vardar, Fethullah Erceylan, Feyzullah Canlı, Feyzullah Tan, Fuat Türkmen, Gazi Odacı, Hakan Gündüz, Halil İbrahim Yaylaz, Hamza Yıldız, Hasan Alperen Karalı, Hayati Gültekin, İsa Karataş, İsmail Bay, İsmail Karabayır, İsmail Kuruçay, İsrafil Koçum, Kadir Çinar, Kağan Karalürt, Mahir Çubuk, Mahmut Taşlı, Mahmut Tokmak, Mehmet Aksoy, Mehmet Kurt, Mehmet Furkan Yavuz, Melih Asım Baş, Mert Hüriyetoğlu, Mert Türkmelgil, Muhammed Aziz Kaçar, Muhammed Enes Zeren, Muhammet Arslanoğlu, Muhammet İlter, Muhammet Soydeğer, Muhammet Enes Erdem, Muhammet Furkan Tepe, Murat Tam, Mustafa Sarıkaya, Necmi Murat Öz, Orhan Övüt, Ozan Tarık Dizer, Ömer Faruk İzci, Resul Ertürk, Sabri Gür, Sait Özkahya, Sefa Güzel, Selahattin Kılıç, Selami Çelik, Selim Kocabaş, Serhat Nuri Günalay, Seyhan Çelik, Seyit Alp Herdem, Soner Yılmaz, Şamil Etka Akın, Tolga Karçığa, Turgay Ödemiş, Uğur Şahin, Vahit Samed Yılmaz, Yasin Bayrak, Yasin Kaya ve Zakir Burak Gezer'in, "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçundan, ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

"YARDIM DERECESİNE GÖRE..."

Sanıklar Abdullilah Sarıtaş, Abdulsamet Altın, Abdurrahim Erden, Adem Buruk, Ahmet Turan Çiftci, Emrah Demir, Emre Kılıç, Fatih Alp, Ferdi Altınok, Ferhat Kaya, Hasan Kale, Hüseyin Arslan, İbrahim Nergiz, İbrahim Sezer, İsmail Yurdakul, İsmet Özkesemen, Kürşat Kulaoğlu, Mehmet Özdemir, Muhammed Ali Aktürk, Muhammed Emin Gençyılmaz, Recep Delice ve Tunahan Kurt'un "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar veren mahkeme, sanıkların suçlarının "yardım etme" derecesinde olduğu kanaatine varılmakla, suçun işlenmesindeki özellikler, suça yardımın şekli, kastın yoğunluğu, yardımın suça katkısı gözetilerek, cezalarının ayrı ayrı 17'şer yıl 6'şar ay hapis cezasına indirilmesine hükmetti.

15 Temmuz Köprüsü'nden yeni görüntü!

Sanıklar Ali Altıner, Erdoğan Nantu, Hüseyin Kaya, Levent Kalelioğlu ve Tugay Çiçek'in "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar veren mahkeme, bu sanıkların suçlarının "yardım etme" derecesinde olduğu kanaatine vararak verilen cezayı 15'er yıl hapise indirdi.

ŞEHİTLERE YÖNELİK EYLEMLER

Şehitler Abdullah Tayyib Olçok ve Erol Olçok'a yönelik ''kasten öldürme'' suçundan sanıklar Turgay Ödemiş, Ahmet Taştan, Faruk Gençel, Feyzullah Canlı, Feyzullah Tan, Hamza Yıldız, Muhammet Arslanoğlu, Muhammet İlter, Murat Tam, Ozan Tarık Dizer, Sabri Gür ve Soner Yılmaz, ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Darbe girişiminde şehit olan Akın Sertçelik'e yönelik "kasten öldürme" suçundan sanıklar Turgay Ödemiş, Ahmet Taştan ve İsrafil Koçum'u ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptıran mahkeme, şehit Askeri Çoban'ı "kasten öldürme" suçundan, sanıklar Turgay Ödemiş, Ahmet Taştan, Mahir Çubuk, Sabri Gür ve Sait Özkahya'ya ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Şehit Ayşe Aykaç'a yönelik ''kasten öldürme'' suçundan sanıklar Turgay Ödemiş, Ahmet Taştan, Faruk Gençel, Feyzullah Canlı, Feyzullah Tan, Hamza Yıldız, Muhammet Arslanoğlu, Muhammet İlter, Murat Tam, Ozan Tarık Dizer, Sabri Gür ve Soner Yılmaz'ı ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptıran mahkeme, şehit Burhan Öner'e yönelik ''kasten öldürme'' suçundan sanıklar Turgay Ödemiş, Ahmet Taştan ve İsrafil Koçum'un, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Mahkeme, şehit Cemal Demir'e yönelik "kasten öldürme" suçundan sanıklar Turgay Ödemiş, Ahmet Taştan, Mahir Çubuk, Sabri Gür ve Sait Özkahya'yı, şehit Cengiz Hasbal'a yönelik "kasten öldürme" suçundan sanıklar, Turgay Ödemiş, Ahmet Taştan, Faruk Gençel, Feyzullah Canlı, Feyzullah Tan, Hamza Yıldız, Muhammet Arslanoğlu, Muhammet İlter, Murat Tam, Ozan Tarık Dizer, Sabri Gür ve Soner Yılmaz'ı, şehit Çetin Can'ı "kasten öldürme" suçundan sanıklar Turgay Ödemiş, Ahmet Taştan, Mahir Çubuk, Sabir Gür ve Sait Özkahya'yı, şehit Kemal Ekşi'ye yönelik "kasten öldürme" suçundan sanıklar Turgay Ödemiş, Ahmet Taştan ve Hamza Yıldız'ı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Şehit Kemal Tosun'a yönelik "kasten öldürme" suçundan sanıklar Turgay Ödemiş, Ahmet Taştan, Faruk Gençel, Feyzullah Canlı, Feyzullah Tan, Hamza Yıldız, Muhammet Arslanoğlu, Muhammet İlter, Murat Tam, Ozan Tarık Dizer, Sabri Gür ve Soner Yılmaz'ı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptıran mahkeme, şehit Köksal Kalmir'e yönelik "kasten öldürme" suçundan sanıklar Turgay Ödemiş, Ahmet Taştan, Mahir Çubuk, Sabri Gür ve Sait Özkahya'yı, şehit Lokman Oktay'ı ''Kasten öldürme'' suçundan Turgay Ödemiş, Ahmet Taştan, Mahir Çubuk, Sabri Gür ve Sait Özkahyayı, şehit Mehmet Karaaslan'ı ''kasten öldürme'' suçundan Turgay Ödemiş, Ahmet Taştan ve Sabri Gür'ü ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum etti.

Mahkeme, şehit Mahmut Çoşkunsu'yu "kasten öldürme" suçundan sanıklar Turgay Ödemiş, Ahmet Taştan, Mahir Çubuk, Sabri Gür ve Sait Özkahyayı, şehitler Mehmet Yılmaz'ı ve Muhammet Ambar'ın şehit edilmesine ilişkin de ''kasten öldürme'' suçundan sanıklar Turgay Ödemiş ve Ahmet Taştan'ı ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Darbe girişimi sırasında şehit olan Mustafa Kaymakcı'ya yönelik ''kasten öldürme'' suçundan Turgay Ödemiş, Ahmet Taştan, Mahir Çubuk, Sabri Gür ve Sait Özkahya'ya, şehit Münür Alkan'a yönelik aynı suçtan sanıklar Turgay Ödemiş, Ahmet Taştan, Faruk Gençel, Feyzullah Canlı, Feyzullah Tan, Hamza Yıldız, Muhammet Arslanoğlu, Muhammet İlter, Murat Tam, Ozan Tarık Dizer, Sabri Gür ve Soner Yılmaz'a, şehit Onur Ensar Ayanoğlu'na yönelik ''kasten öldürme'' suçundan sanıklar Turgay Ödemiş, Ahmet Taştan, Mahir Çubuk, Sabri Gür ve Sait Özkahya'ya ağırlaştırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Şehit Onur Kılıç'ı "kasten öldürme" suçundan sanıklar Turgay Ödemiş, Ahmet Taştan ve Sabri Gür, şehit olan Recep Büyük'ü ''kasten öldürme" suçundan Ahmet Taştan ve Turgay Ödemiş, şehit Recep Gündüz'ü "kasten öldürme" suçundan sanıklar Turgay Ödemiş, Ahmet Taştan, Sabri Gür ve Hamza Yıldız, şehit Salih Alışkan'a yönelik "kasten öldürme'' suçundan sanıklar Turgay Ödemiş ve Ahmet Taştan, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme heyeti, şehit Samet Uslu'yu "kasten öldürme" suçundan sanıklar Turgay Ödemiş, Ahmet Taştan ve Sabri Gür'ü, şehit Sevgi Yeşilyurt'a yönelik aynı suçtan sanıklar Turgay Ödemiş ve Ahmet Taştan'ı, şehit Yılmaz Ercan'ı "kasten öldürme" suçundan sanıklar Turgay Ödemiş, Ahmet Taştan, Sabri Gür, Sait Özkahya, Mahir Çubuk, Gazi Odacı, Abdullah Sibirlioğlu, Ahmet Bayram, Arif Sun, Emre Pehlivan, Enes Karaduran, Kağan Karalürt, Mehmet Furkan Yavuz, Muhammed Aziz Kaçar, Sefa Güzel, Selahattin Kılıç, Seyit Alp Herdem'i, şehit Timur Aktemur'u "kasten öldürme" suçundan sanıklar Turgay Ödemiş, Ahmet Taştan, Mahir Çubuk ve Sait Özkahya'yı ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Şehitler Barış Efe, Batuhan Ergin, Mehmet Ali Kılıç, Muharrem Kerem Yıldız, Şenol Sağman, Şeyhmus Demir'i "kasten öldürme" suçundan sanıklar Ahmet Taştan ve Turgay Ödemiş, altışar kez ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.

EN RÜTBELİ İKİ SANIĞA CEZA YAĞDI

Mahkeme heyeti böylece, davanın en rütbeli sanıkları eski Yarbay Turgay Ödemiş ve eski Binbaşı Ahmet Taştan'a "anayasayı ihlal" ve "kasten öldürme" suçlarından toplam 35'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi, "bir suc¸u gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya is¸lenmesini kolaylas¸tırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten o¨ldu¨rmeye tes¸ebbu¨s", "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma", "kasten yaralama" ve "mala zarar verme" suçlarından Ahmet Taştan'ın 3 bin 343 yıl, Turgay Ödemiş'in ise 3 bin 323 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Heyet davada yargılanan 24 sanığa da yine "bir suc¸u gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya is¸lenmesini kolaylas¸tırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten o¨ldu¨rmeye tes¸ebbu¨s", "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" ve "kasten yaralama" suçlarından 56 yıl 6 aydan 3 bin yıla kadar değişen hapis cezası verdi.

44 SANIK BERAAT ETTİ

Mahkeme heyeti, haklarında, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya teşebbüs etme" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen sanıklar asteğmen Sezai Zengin ile erler Adem Öztürksoy, Abdullah Kıztanır, Ahmet Işık, Ahmet Kertiş, Ali Alanay, Ali Demir, Aykut Şafak Kaya, Cengiz Varol, Ekrem Avcı, Ener Salcan, Erkan Turgut, Habibullah Şahin, Halil Telli, Hüseyin Talan, Hüseyin Taşlıyol, İbrahim Halil Yıldırım, Lokman Hekim Avcı, Mehmet Emre, Muammer Yıldırım, Muhammed Kırımlı, Muhammed Talip Songur, Muhittin Bozgüney, Murat Görgün, Mustafa Bulut, Mustafa Sezen, Mustafa Yavaş, Okan Alan, Okan Çoban, Orhan Biçen, Orhan Can Kayışbacak, Ömer Börekci, Önder Şişman, Özcan Oduncu, Ramazan Bilici, Ramazan Kösem, Rıdvan Güler, Samet Kırımlı, Samet Yazgaç, Sedat Altan, Tayfun Memiş, Yusuf Yağmur, Yusuf Yılmaz ve Yunus Emre Köse'nin, suç işleme kasıtlarının bulunmaması nedeniyle beraatine karar verdi.

Bu sanıklardan bazılarına yöneltilen "Silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" suçlarından da beraatine karar veren mahkeme, sanıklar Abdullah Kıztanır, Ahmet Işık, Ahmet Kertiş, Ali Alanay, Ali Demir, Aykut Şafak Kaya, Ekrem Avcı, Ener Salcan, Erkan Turğut, Hüseyin Palan, Hüseyin Taşlıyol, İbrahim Halil Yıldırım, Lokman Hekim Avcı, Mehmet Emre, Muammer Yıldırım, Muhammed Kırımlı, Muhammed Talip Songur, Muhittin Bozgüney, Mustafa Sezen, Mustafa Yavaş, Okan Alan, Okan Çoban, Orhan Biçen, Ömer Börekçi, Önder Şişman, Ramazan Bilici, Ramazan Kösem, Rıdvan Güler, Samet Kırımlı, Sedat Altan, Sezai Zengin, Tayfun Memiş, Yusuf Yağmur ve Yusuf Yılmaz'ın hükümle birlikte tahliyesine hükmetti.