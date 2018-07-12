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O 'cü 2 farklı dosyadan aranıyordu

tarafından 'da yakalanan üyesi hakkında Mersin 3. Sulh Ceza Hakimliğince verilmiş 2 ayrı yakalama kararı olduğu öğrenildi. ile kapatılan Kimse Yok mu Derneği'nin Mersin şube başkanlığını da yapan zanlının, örgütün iş adamlarına yönelik düzenlediği toplantıları organize ettiği belirlendi

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 12.7.2018 21:52 Güncelleme Tarihi: 12.7.2018 22:08
O FETÖ'cü 2 farklı dosyadan aranıyordu

Milli İstihbarat Teşkilatı () Başkanlığınca, () yönelik düzenlenen operasyon sonucu 'da yakalanarak, 'ye getirilen hakkında 2 farklı dosyadan Mersin 3. Sulh Ceza Hakimliğince verilmiş yakalama kararları olduğu öğrenildi.

"KİMSE YOK MU?'NUN ŞUBE BAŞKANIYDI"

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'nün kentteki iş adamları yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında Kanun Hükmünde Kararname () ile kapatılan Kimse Yok mu Derneği'nin Mersin Şube başkanlığını da yapan Yiğit hakkında gözaltı kararı verildi.

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DARBE GİRİŞİMİNDEN SONRA YURT DIŞINA KAÇMIŞLARDI

Karar kapsamında aranan zanlının 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrasında na kaçtığı tespit edildi.

Kapatılan Mersin Akdeniz Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (ASİAD) üyesi de olduğu öğrenilen Yiğit hakkında, örgütün iş adamı yapılanmasına yönelik benzer içerikteki dosyalar kapsamında, "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla, Mersin 3. Sulh Ceza Hakimliğince 2 ayrı yakalama kararı çıkarıldı.

SÖZDE "İŞ ADAMLAR İMAMI"

Mersin'de FETÖ'ye bağlı iş adamlarının imamlığını yürüten Salih Zeki Yi��it'in, iş dünyasına yönelik kentteki örgütsel toplantıları organize ettiği belirlendi.

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Bu toplantılara katılanlardan "himmet" adı altında para toplayan Yiğit'in, paraları başta Pensilvanya olmak üzere ülkelerindeki okulların finansmanı için yurt dışına transfer ettiği vurgulandı.

Ukrayna'dan yakalandıktan sonra 'a götürülen Yiğit'in bir süre sonra Mersin'e getirileceği bildirildi.

MİT Başkanlığınca, Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyon sonucu, terör örgütünün " kasası" ile Mersin'de FETÖ'ye bağlı iş adamlarının imamlığını yapan iki üst düzey terörist yurt dışında yakalanarak yurda getirilmişti.

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O FETÖ'cü 2 farklı dosyadan aranıyordu
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