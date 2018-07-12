Resmi hesapta, ABD'li generalin DSG sorumlusu ile fotoğrafı yayımlandı!

Fotoğraf, "General Funk, Orta Fırat Vadisi'nde DSG liderliğinde DEAŞ'a karşı bir operasyonu tartışıyor. Bölgeyi özgürlüğe kavuşturma konusunda kararlıyız" mesajı ile paylaşıldı.

TERÖR ÖRGÜTÜ YPG İLE SIKI İŞBİRLİĞİNİ SÜRDÜRÜYORLAR

Fotoğraf, DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu Sözcülüğü'nün resmi sosyal medya hesabında paylaşıldı. Fotoğrafta, ABD'li General Paul E. Funk ile terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG'nin omurgasını oluşturduğu DSG'nin üst düzey sorumlusu bir arada görülüyor.

"TERÖRİSTLE İŞBİRLİĞİ..."

Paylaşımın altına ise "General Funk, Orta Fırat Vadisi'nde DSG liderliğinde DEAŞ'a karşı bir operasyonu tartışıyor. Suriye'nin bu bölümü affetmiyor, çatışmalar sert olacaktır. Bu bölgeyi 4 yıllık zulüm ve baskının ardından özgürlüğe kavuşturma konusunda kararlıyız" mesajı yazıldı.

MENBİÇ'TEN AYRILMAYACAKLARINI AÇIKLAMIŞTI

Şubat ayında yabancı basın mensupları ile Menbiç'e giden General Paul E. Funk., Amerikan askerlerinin bölgeden ayrılmayacağını söylemişti. ABD'li askeri heyetin Menbiç'i ziyareti sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan General Funk, Amerikan güçlerinin Kürt müttefiklerini desteklemek ve Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekâtı sonrasında tansiyonu düşürmek üzere Menbiç'te olduğunu söylemişti.





FUNK İLE POZ VERDİKTEN SONRA...

PKK'nın sözde Münbiç yöneticisi Servan Derviş, işgal altında tuttukları Menbiç'teABD'li korgeneral Paul E. Funk ile poz vererek Türkiye'te tehditler savurmuştu. Bölgedeki kaynaklara göre, terörist Derviş, geçtiğimiz Mart ayında saldırıya uğrayarak ağır yaralanmıştı.