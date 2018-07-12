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Son Dakika: 'cü Boydak kardeşlerin aldığı cezalar belli oldu

Son dakika haberi... Holding eski yönetim kurulu başkanı Hacı Boydak'a 11 yıl 10 ay 15 gün; 'a 18 yıl, Şükrü Boydak'a 10 yıl, tutuksuz yargılanan , Erol Boydak, Bekir Boydak, İlyas Boydak ve Murat Bozdağ'a ayrı ayrı 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Giriş Tarihi: 12.7.2018 14:45 Güncelleme Tarihi: 12.7.2018 14:46
Son Dakika: FETÖ'cü Boydak kardeşlerin aldığı cezalar belli oldu

Kayseri'de /PDY soruşturması kapsamında 'le ilgili olarak, 10'uncu kez hakim karşısına çıkarılan, 3'u tutuklu, 9 sanık hakkında karar çıktı. Boydak Holding'e müsadere kararı verildi.

BOYDAK KARDEŞLERE CEZA YAĞDI

2. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, 64 sayfalık Cumhuriyet Savcısı mütaalası ve sanık savunmalarını değerlendirerek, tutuklu şüpheliler Holding eski yönetim kurulu başkanı Hacı Boydak'ı 'silahlı terör örgütü üyeliği'nden 11 yıl, 10 ay, 15 gün; holding eski CEO'su 'ı 'silahlı terör örgütü yöneticiliği'nden 18 yıl; eski yönetim kurulu üyesi Şükrü Boydak'ı 10 yıl, tutuksuz yargılanan , Erol Boydak, Bekir Boydak, İlyas Boydak ve Murat Bozdağ'ı 7'şer yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırdı.

Halen TMS tarafından atanan kayyumlarca yönetilen Boydak Holding ile ilgili de ailenin aldığı bu cezalardan dolayı, hisselerinin müsaderesine karar verildi.

MÜSADERE NEDİR?

Müsadere, işlenen bir suç ile ilgili belirli bazı eşya veya kazançların mülkiyetinin devlete aktarılması olarak tanımlanabilir.

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Son Dakika: FETÖ'cü Boydak kardeşlerin aldığı cezalar belli oldu
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