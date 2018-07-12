Yeni kabinenin sırrı

MAHMUT ÖVÜR'ÜN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

Şimdilik birkaç temel değişimin altını çizelim. Devletin ana omurgasını oluşturan Adalet Bakanlığı'nda Abdulhamit Gül'ün, Dışişleri Bakanlığı'nda Mevlüt Çavuşoğlu'nun, İçişleri Bakanlığı'nda Süleyman Soylu'nun, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda Berat Albayrak'ın yeniden görevlendirilmesi, son döneme damgasını vuran kararlı siyasetin süreceği anlamına geliyor.

Diğer 12 bakanlığa, 12 yeni ismin getirilmesi de hizmette liyakat, siyasette ise devrimci dönüşümün işaretiydi. Bu devrimci dönüşüm tüm partiler için yol göstericiydi. Özellikle de AK Parti için... Çünkü başta AK Parti olmak üzere siyaset dar alana sıkışmaya, içe kapanmaya başlamış, partiler oy aldığı sosyolojiyi yansıtmayan kadrolarca yönetilir olmuştu. Hatta partiler, çeşitlilikten uzaklaşmış, yeni isimleri etkin görevlere getirmekten korkar hale gelmişti.

İşte farklı sosyolojilerden oluşan bu yeni kabine, sıkışan siyasete yol açıyor ve geleceğin siyasetinin ne yönde farklılaşacağına işaret ediyordu. İşin bu yanını önümüzdeki günlerde daha çok tartışacağız. Gelelim listedeki bir başka temel değişime... Yeni kabine listesinde uzun yıllar sonra ilk kez bir genelkurmay başkanı Savunma Bakanı oldu. Bu, vesayet sisteminin tarih olması ve siyasetin normalleşmesi açısından bir dönüm noktasıydı.

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