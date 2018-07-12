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nin sırrı

bugünkü köşesini hakkındaki önemli detaylara ayırdı. ile birlikte meclisten 4 bakanın kabinede yeralmasının son döneme damgasını vuran kararlı siyasetin devamı anlamına geldiğine vurgu yapan Mahmut Övür “Hulusi Akar adının kabinede yer alması, muhalefet yapmayı düşmanlık olarak görenler hariç herkes tarafından memnuniyetle karşılandı.” Diyor

Giriş Tarihi: 12.7.2018 10:24 Güncelleme Tarihi: 12.7.2018 10:26
Yeni kabinenin sırrı

MAHMUT ÖVÜR'ÜN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

Şimdilik birkaç temel değişimin altını çizelim. Devletin ana omurgasını oluşturan 'nda Abdulhamit Gül'ün, Dışişleri Bakanlığı'nda Mevlüt Çavuşoğlu'nun, İçişleri Bakanlığı'nda 'nun, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda 'ın yeniden görevlendirilmesi, son döneme damgasını vuran kararlı siyasetin süreceği anlamına geliyor.

Diğer 12 bakanlığa, 12 yeni ismin getirilmesi de hizmette liyakat, siyasette ise devrimci dönüşümün işaretiydi. Bu devrimci dönüşüm tüm partiler için yol göstericiydi. Özellikle de için... Çünkü başta AK Parti olmak üzere siyaset dar alana sıkışmaya, içe kapanmaya başlamış, partiler oy aldığı sosyolojiyi yansıtmayan kadrolarca yönetilir olmuştu. Hatta partiler, çeşitlilikten uzaklaşmış, yeni isimleri etkin görevlere getirmekten korkar hale gelmişti.

İşte farklı sosyolojilerden oluşan bu , sıkışan siyasete yol açıyor ve geleceğin siyasetinin ne yönde farklılaşacağına işaret ediyordu. İşin bu yanını önümüzdeki günlerde daha çok tartışacağız. Gelelim listedeki bir başka temel değişime... Yeni kabine listesinde uzun yıllar sonra ilk kez bir genelkurmay başkanı Savunma Bakanı oldu. Bu, vesayet sisteminin tarih olması ve siyasetin normalleşmesi açısından bir dönüm noktasıydı.

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Yeni kabinenin sırrı
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