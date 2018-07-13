Başkan Erdoğan 1. Meclis'te: "Çok duyguluyum"

Başkan Erdoğan, Cuma namazını kılmak için Hacıbayram Camisi'ne gitmişti. Cuma namazının ardından Erdoğan, kendisini bekleyen kalabalığı selamladı. Erdoğan'a yeni kabine üyeleri de eşlik etti. Erdoğan ve beraberindekiler cuma namazı sonrası Ulus'taki Birinci Meclis Binası'nda Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 1'inci Toplantısı Açılış Töreni'ne katıldı. Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;

Başkan Erdoğan ve Yeni Kabine 1. Meclis'te

"1924 YILINDAN İTİBAREN SÜREN BU BÜYÜK MÜCADELEYİ YAD ETMEK ÜZERE BURADAYIZ"

"Eski meclis binamıza geldik. 1924 yılından itibaren süren bu büyük mücadeleyi bir kez daha yad etmek üzere buradayız. Bu toplantıyı orada yapmadık. Zira hem mecliste koltuk sayısı az, burası ise ancak yetiyordu. Bir diğer özelliği de 1. Meclis başlangıçta burası devamdı, bizler de devamın devamını yapıyoruz."

"DUYGULUYUM"

"İlk toplantıyı yapacağımız günde tıpkı bundan 98 yıl önce olduğu gibi yapalım istedik. Duyguluyum. Zira bu çatının altında böyle bir başlangıç yapmak çok şeyler hatırlatıyor bize."

"Değerlerimiz açısından kutsallarımız açısından çok şeyler hatırlatıyor. Kurtuluş savaşımızın başkomutanı devletimizin kurucu Gazi Mustafa kemal Atatürk ile istiklalimizin kazanılmasında emeği geçen tüm kahramanlarımızı rahmetle yad ediyorum."

"15 Temmuz geldi çattı. 81 ilde anma törenlerimizi Ankara başta olmak üzere İstanbul'la devam ettirecek ve ikinci yılı da unutulmaz hale getireceğiz. 1. Meclis Gazi bir Meclis'ti. Şuandaki Meclis'imiz de gazilikle şereflendirilmiştir. İlk Meclis'ten bugüne kadarki tüm milletvekillerimizi saygıyla anıyoruz."

"Türkiye'nin 24 Haziran seçimleri ile yaşadığı tarihi dönüşümün ilk adımını bu kutlu çatı altında atıyoruz. 98 yıl önce olduğu gibi milli iradenin üzerinde güç tanımıyoruz. Bu vesileyle Kurtuluş Savaşı'mızın Başkomutanı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile tüm milletvekillerimiz, askerlerimizi 7'den 70'e tüm kahramanlarımızın ruhunu rahmetle yad ediyorum."

"YARGIMIZ ADALETİN TECELLİSİ İÇİN ÇALIŞACAKTIR"

"Dun bu sıralarda devleti kurtarma için bir araya gelinmişti. Bugün ise Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaştırmanın kararlığı ile buradayız. Türkiye ve Türk milleti olara yeni bir başlangıç yaptık. Bunun amacı ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çıkarmaktır. Yargımız adaletin tecellisi için çalışacak. Buna inanıyorum. Milletimizin her bir kesimi kendi üzerine düşen her görevi yerine getirecektir. Böylece ülke ve millet olarak muasır medeniyetler seviyesine çıkacağız. Hepimiz çok çalışacağız. 16 yılda Türkiye'yi 3.5 kat büyüttük. Bu dönemde 2 kat daha büyümekte kararlıyız."

Ankara'da tarihi gün... Başkan Erdoğan Birinci Meclis'te konuştu

"BİZİM YANIMIZDA MİLLET VAR, KARŞIMIZDA İSE TERÖR ÖRGÜTLERİ"

"Bizim davamız milletimizin davasıdır. Bizim yanımızda millet var. Karşımızda ise terör örgütleri ve onları destekleyen güçler var. Ülkemizin kalkınmasından ve yatırımlarımızdan rahatsız olan sinsi rakiplerimiz var. İçerde ve dışarıda. Bugüne kadar dediğimiz gibi bize Allah yeter, bize milletimiz yeter. Milletimizin desteği yanımızda oldukça, üstesinden gelemeyeceğimiz tehdit yoktur. Yapılacak yeni yollarımız, yeni hastanelerimiz, fabrikalarımız, eğitim ve öğretim kurumlarımız var. Çiftçilerimize verilecek daha çok müjdelerimiz var. Kadınlarımıza vereceğimiz yeni desteklerimiz var. Biz sözlerimizin ve vaadimizin hep arkasında durduk, durmaya da devam edeceğiz. Büyük Türkiye'yi inşa etmek adına daha yürüyecek çok fazla yolumuz var. Hep birlikte kucaklayacağımız aydınlık bir geleceğimiz var."

"İNŞALLAH BUNDAN SONRA ZAFER MARŞLARI YAZACAĞIZ"

"İnşallah bundan sonra sadece zafer marşları yazacağız. İnşallah bundan sonra çocuklarımıza sadece başarılarımızın hikayelerini anlatacağız. Bu duygularla Cumhurbaşkanlığı kabinemizin bu ilk toplantısı vesilesiyle, eski deniyor ama eskimez meclis binasında düzenlediğimiz törenin hayırlara vesile olmasını Allah'tan diliyorum. Aziz milletimize ve burada bulunan sizlere sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum."