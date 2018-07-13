Sahte kimlikle yakalanan FETÖ şüphelisi çift tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kahramanmaraş'taki bir dosya kapsamında aranan FETÖ şüphelisi E.A. (39) ve eşi S.A'nın (33) kentte örgütün "gaybubet evi" olarak bilinen "hücre evi"nde saklandığı bilgisine ulaştı.

Adrese operasyon düzenleyen polis, şüphelileri yakınlarının kimliklerine kendi fotoğraflarını yapıştırarak hazırladıkları sahte kimlikle yakaladı.

BİRİ "İMAM", DİĞERİ "SOHBET ABLASI"

Meslekten ihraç edilen öğretmenlerden E.A'nın örgütün Kahramanmaraş Andırın ilçesi "imamı", eşinin ise "sohbet ablası" olduğu iddia edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyesevk edilenlen zanlılar tutuklandı.