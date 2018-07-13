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Sahte kimlikle yakalanan şüphelisi çift tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (/) soruşturması kapsamında aranan eski öğretmen çift, sahte kimlikle yakalandıkları 'da tutuklandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 13.7.2018 23:29 Güncelleme Tarihi: 13.7.2018 23:39
Sahte kimlikle yakalanan FETÖ şüphelisi çift tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'taki bir dosya kapsamında aranan şüphelisi E.A. (39) ve eşi S.A'nın (33) kentte örgütün "gaybubet evi" olarak bilinen "hücre evi"nde saklandığı bilgisine ulaştı.

Adrese operasyon düzenleyen polis, şüphelileri yakınlarının kimliklerine kendi fotoğraflarını yapıştırarak hazırladıkları sahte kimlikle yakaladı.

BİRİ "İMAM", DİĞERİ "SOHBET ABLASI"

Meslekten ihraç edilen öğretmenlerden E.A'nın örgütün Kahramanmaraş Andırın ilçesi "imamı", eşinin ise "sohbet ablası" olduğu iddia edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyesevk edilenlen zanlılar tutuklandı.

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Sahte kimlikle yakalanan FETÖ şüphelisi çift tutuklandı
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