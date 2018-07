Son Dakika: Jandarma, teröristi böyle gözaltına aldı

Bitlis kırsalında, Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda dün 4 terörist etkisiz hale getirildi, 1 terörist ise jandarmaya teslim oldu.

BAĞIRARAK TESLİM OLACAĞINI BİLDİRDİ

Teslim olma anları kameraya saniye saniye yansıdı. Jandarma ekipleri, ormanlık alanda bağırarak teslim olacağını bildiren bir teröristi büyük bir titizlikle inceleyerek, böyle gözaltına aldı

Diğerleri ölünce çaresi kalamayan terörist, Mehmetçiklere böyle teslim oldu

SAĞ OLARAK ELE GEÇİRİLDİ

Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda sağ olarak ele geçirdiği terörist, hiçbir yerine zarar verilmeden teslim alındı.

Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda dün 4 teröristi ölü olarak ele geçirdi.

Ancak çatışma sonrasında sağ kalan 1 kişi, jandarma kuvvetlerine teslim olmak istediğini bildirdi.

Çatışma sonrasında, ellerini kaldırarak teslim olacağını bildiren çaresiz teröristin teslim olması an be an kameraya kaydedildi.

Sağ olarak ele geçirilen terörist sorguya alındı.