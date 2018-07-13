Son Dakika: Kritik isim Burhanettin Cihangiroğlu Ankara'da gözaltına alındı

Adana ve Hatay'da MİT TIR'larının yasa dışı yollarla durdurulmasına ilişkin Tuğgeneral Hamza Celepoğlu ile birlikte yargılanan emekli Albay Burhanettin Cihangiroğlu hakkında yeni bir delile ulaşıldı.

Emekli Albay Burhanettin Cihangiroğlu FETÖ imamları ile ankesörlü telefonlar üzerinden irtibat kurduğu iddia edildi. Cihangiroğlu' ınun iki MİT TIR'ının durdurulması (1-19 Ocak 2014) olayı arasında yani 12 Ocak 2014 günü görevli olduğu Ankara'daki örgüt ankesöründen arandığı belirlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Can Tuncay tarafından yürütülen ankesör soruşturması kapsamında FETÖ imamları ile Ankesörlü telefonlar üzerinden irtibat kurduğu yönünde yapılan tespit ardından Ankara'daki evinde gözaltına alınan Cihangiroğlu, İstanbul'a getirilecek.

YARGITAY'DA VE AĞIR CEZADA

Burhanettin Cihangiroğlu hakkında Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nde 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan bir yargılama devam ediyor. Ayrıca Cihangiroğlu, İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ıslak imza kumpası davası kapsamında yargılanıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Burhanettin Cihangiroğlu hakkında MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin olaylar ile ilgili hazırlanan iddianamede ilginç tespitlerde bulunulmuştu.

O BİRİMİN SORUMLU AMİRİ

İddianamede, şüphelilerden Burhanettin Cihangiroğlu'nun da 2014 yılında emekli olana kadar Jandarma Kriminal Başkanı olarak görev yaptığının anlaşıldığı belirtilerek, MİT TIR'ları içerisinden çıkan devlet sırrı kapsamındaki malzemelerle ilgili 23 Ocak 2014 tarihli uzmanlık raporunun sanıklar Mustafa Yardımcı, Baycan Görücü, Mustafa Kayıkcı, Berkant Aydın, Yemliha Kale tarafından Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne sunulmak amacıyla hazırlandığı, şüpheli Burhanettin Cihangiroğlu'nun da uzmanlık raporunu hazırlayan bu birimin en üst derecede sorumlu amiri olduğu kaydedilmişti.

Devlet sırrı kapsamındaki malzemelerin Jandarma Kriminal Laboratuvarı tarafından 22 Ocak 2014'te alındığı, kısa bir zaman diliminde incelenerek 23 Ocak 2014'te raporlaştırıldığı, aynı gün Adana Jandarma Komutanlığı'na gönderildiğine dikkat çekilen iddianamede, 19 Ocak 2014'te MİT'e ait TIR'ların Adana Ceyhan'da durdurularak malzemelerden numune alınmasının hemen sonrasında şüpheli Cihangiroğlu'nun Jandarma Genel Komutanlığı adına kayıtlı makam telefonundan, saat 17.22'de kendisine bağlı olarak görev yapan ve numunelerle ilgili raporun hazırlandığı Merkez Jandarma Kriminal Laboratuvarı Komutanı Jandarma Yarbay Mustafa Yardımcı'yı aradığı, 68 saniye görüştüğü ve eylemle ilgili talimat verdiği öne sürülmüştü.

Şüpheli Cihangiroğlu'nun, örgütsel eylemden haberdar olduğu, yardım TIR'larını durduran FETÖ/PDY yönetici ve üyesi konumundaki sanıklarla örgütsel irtibat içerisinde bulunduğu, eylemin tamamlanması aşamasını da yakından takip ederek talimat verdiğinin tespit edildiğinin aktarıldığı iddianamede, "Kamuoyunda 'İrtica ile mücadele eylem planı' olarak bilinen ve eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ ve emekli Kurmay Albay Dursun Çiçek'in tutuklanmalarına gerekçe olarak gösterilen '4 sayfalık belge üzerindeki imzanın Dursun Çiçek'e ait el ürünü ıslak imza olduğuna' dair 23 Şubat 2010 tarihli uzmanlık raporunun, şüphelinin başkanı olduğu Jandarma Kriminal Daire tarafından hazırlandığı, söz konusu 4 sayfalık belge ile ilgili başsavcılığımızın 2014/116784 numaralı soruşturma dosyası kapsamında 3 kişilik bilir kişi heyeti tarafından hazırlanan 10 Mart 2016 tarihli bilir kişi raporunda ise, 'söz konusu imzanın zayıf ihtimalle Dursun Çiçek'in eli ürünü olabileceği' sonucuna ulaşıldığı ve soruşturmanın devam ettiği anlaşılmıştır." denilmişti.