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Son Dakika: 'dan flaş görüntüler geldi... 'cü hainler kampta!

Giriş Tarihi: 08.07.2018 11:48 Güncelleme Tarihi: 08.07.2018 11:57
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Son Dakika: 'dan flaş görüntüler geldi... 'cü hainler kampta!
Son Dakika: Pensilvanya'dan flaş görüntüler geldi... FETÖ'cü hainler kampta!

elebaşı Fetullah Gülen'in yaşadığı eyaletindeki kampın girişindeki yoğun güvenlik önlemleri dikkati çekiyor. Görüntü alınmasından rahatsız olan kamp girişindeki silahlı ve çelik yelekli Amerikalı güvenlik görevlisi, basın kartlarını göstermesine rağmen AA ekibini uzaklaştırmak istedi. Kampın idaresini yürüten ve örgütün en mahrem sırlarını bildiği öne sürülen gayrimenkul zengini 'nun bölgede bulunan ailesine ait evlerde asılı ABD bayrakları AA objektiflerine yansıdı. Türkyolu ve ailesinin Pensilvanya ve Florida eyaletlerinde yüz binlerce dolar değerinde 7 evi bulunurken, Türkiye'de de akrabalarının üzerine geçirdiği 39 mülkü ortaya çıkmıştı. Cevdet Türkyolu'nun oğlu Esat Türkoğlu'nun ismi, FETÖ elebaşı Gülen'in darbe girişiminin emrini verdiğini ve yönettiğini ortaya çıkaran yeni kritik belgelerde de yer almıştı.

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Son Dakika: 'dan flaş görüntüler geldi... 'cü hainler kampta!
Son Dakika: Pensilvanya'dan flaş görüntüler geldi... FETÖ'cü hainler kampta!

Fetullahçı Terör Örgütü () elebaşı Fetullah Gülen'in yaşadığı, ABD'nin eyaletine bağlı Saylorsburg beldesinde, etrafı tamamıyla ağaçlarla çevrili kampta, yoğun güvenlik önlemleri dikkati çekiyor. Giriş bölümünde "Altın Nesil Chestnut Kampı İnziva Merkezi (Golden Generation Chestnut Camp Retreat Center)" yazılı tabelanın asılı olduğu kampın etrafında güvenlik kameraları yer alıyor. Kampın girişinde bulunan dış kısmı aynalı camlarla kaplı güvenlik odasında bulunan güvenlik görevlileri içerideki binaların farklı noktalarında yer alan çok sayıda kamerayla girenleri yakın takipte tutarken, gelenler fotoğraf ve görüntü çekmemeleri konusunda uyarılıyor.

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Son Dakika: 'dan flaş görüntüler geldi... 'cü hainler kampta!
Son Dakika: Pensilvanya'dan flaş görüntüler geldi... FETÖ'cü hainler kampta!

AMERİKALI SİLAHLI GÜVENLİK GÖREVLİSİ AA EKİBİNİ UZAKLAŞTIRDI

Girişinde Amerikalı silahlı ve çelik yelekli özel güvenlik görevlilerinin nöbet tuttuğu kampa, araçlar detaylı aramadan geçirilerek alınıyor. AA ekibinin girişten görüntü almak istemesi üzerine kapıdaki silahlı güvenlik görevlisi gelerek sözlü uyarıda bulundu. Gergin tavırlarıyla dikkat çeken görevli, AA ekibinin basın kartlarını göstermesine rağmen yolun karşısına geçmesini istedi.

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Son Dakika: 'dan flaş görüntüler geldi... 'cü hainler kampta!
Son Dakika: Pensilvanya'dan flaş görüntüler geldi... FETÖ'cü hainler kampta!

FETÖ MENSUPLARININ YÜZLERİNİ GİZLEME ÇABALARI

Bu arada kampa giren üyelerinin cep telefonlarını ve elektronik cihazlarını güvenliğe bıraktıkları gözlendi. AA kamerasının çekim yaptığını fark eden bazı FETÖ mensuplarının tedirgin halleri ve elleriyle yüzlerini gizleme çabaları objektiflere yansıdı.

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Son Dakika: 'dan flaş görüntüler geldi... 'cü hainler kampta!
Son Dakika: Pensilvanya'dan flaş görüntüler geldi... FETÖ'cü hainler kampta!

FETÖ'NÜN GAYRİMENKUL ZENGİNİ "UZUN CEVDET"İ

kampında yer alan ekip, örgütünün üst düzey isimlerinden 'na bağlı görev yapıyor. Gülen'in "Mebruke" isimli yeğeniyle evli olan Türkyolu, yıllardır örgüt elebaşının en yakınındaki isim olarak biliniyor. Fetullah Gülen'in en mahrem sırlarını bildiği öne sürülen ve örgüt içinde "Uzun Cevdet" olarak tanınan Türkyolu'nun ve ailesinin gayrimenkul zenginliği dikkati çekiyor. Türkyolu'nun, örgütün illegal kasasını tuttuğu ve milyonlarca doları bulan kaynaklarını Gülen'in talimatları doğrultusunda çeşitli alanlarda ticari işlere yönlendirdiği öne sürülüyor. ABD'de kamuya açık internet tarama sitelerinde yer alan gayrimenkul bilgilerine göre, Türkyolu'nun, eşi, kızı ve oğlunun üzerine kayıtlı Saylorsburg'ta 6 ayrı ev bulunuyor. Bu evlerden 3'ü Cevdet Türkyolu ve eşinin üzerine kayıtlı görünürken, 2'si kızı Büşra Türkyolu'nun, biri ise oğlu Esat Türkyolu'nun mülkiyetine kayıtlı bulunuyor.

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Son Dakika: 'dan flaş görüntüler geldi... 'cü hainler kampta!
Son Dakika: Pensilvanya'dan flaş görüntüler geldi... FETÖ'cü hainler kampta!

kampının hemen yakınında bulunan evlerin değeri 100 ile 450 bin dolar arasında değişiyor. Ayrıca Türkyolu'nun Florida'da bulunan iki evinden birini geçen yıl 124 bin dolara sattığı, 150 bin dolar değerindeki Orlando'daki evinin ise halen üzerine kayıtlı olduğu görülüyor. ve Florida eyaletlerinde Türkyolu ailesinin üzerine kayıtlı toplamda 7 konut bulunuyor. Bu arada 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili Sakarya'da yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ'nün ikinci adamı olduğu gerekçesiyle Türkyolu ve akrabalarının tüm mal varlıklarına el konulmasına karar verilmişti. Türkyolu'nun Sakarya'da 24, İstanbul'da 11, İzmit'te 3 ve Ankara'da da 1 olmak üzere dört şehirde toplam 39 mülkünün bulunduğu tespit edilmişti. Adliyeye sevk edilen 12 akrabasından 8'i tutuklanan Türkyolu'nun, ABD'nin New Jersey eyaletinde noterde hazırlanmış, Türkiye'deki mal varlığının yönetimi konusunda verdiği vekaletname, soruşturma kapsamında tutuklanan kardeşi Muharrem Türkyolu'nun evinde yapılan aramada bulunmuştu.

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Son Dakika: 'dan flaş görüntüler geldi... 'cü hainler kampta!
Son Dakika: Pensilvanya'dan flaş görüntüler geldi... FETÖ'cü hainler kampta!

TÜRKYOLU AİLESİNİN EVLERİNDE AMERİKAN BAYRAKLARI

'nun kızı Büşra Türkyolu'nun evinin girişinde asılı ABD bayrağı AA objektiflerine yansıdı. Türkyolu'nun kızı Büşra Türkyolu'nun evinin hemen arkasındaki arazide ise üyeleri tarafından kurulan "Gurbet Mezarlığı (Gurbet Cemetery)" bulunuyor. Mezarlığın bitişiğindeki, Türkyolu ailesine ait ikinci bir evin camının iç kısmında da Amerikan bayrağının asılı olması dikkati çekti. AA ekipleri, daha öncede Adil Öksüz'ün kayınbiraderi Yıldırım'ın iş yerine ABD bayrağı asmaya çalışırken bunu önce kendisinin öptüğü, ardından yanındaki çalışanına öptürdüğünü görüntülemişti. Yıldırım'ın çalışanı daha sonrada ABD bayrağını coşkuyla sallamıştı.

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