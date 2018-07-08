Son Dakika: Pensilvanya'dan flaş görüntüler geldi... FETÖ'cü hainler kampta!

FETÖ'NÜN GAYRİMENKUL ZENGİNİ "UZUN CEVDET"İ
FETÖ kampında yer alan ekip, örgütünün üst düzey isimlerinden Cevdet Türkyolu'na bağlı görev yapıyor. Gülen'in "Mebruke" isimli yeğeniyle evli olan Türkyolu, yıllardır örgüt elebaşının en yakınındaki isim olarak biliniyor. Fetullah Gülen'in en mahrem sırlarını bildiği öne sürülen ve örgüt içinde "Uzun Cevdet" olarak tanınan Türkyolu'nun ve ailesinin gayrimenkul zenginliği dikkati çekiyor. Türkyolu'nun, örgütün illegal kasasını tuttuğu ve milyonlarca doları bulan kaynaklarını Gülen'in talimatları doğrultusunda çeşitli alanlarda ticari işlere yönlendirdiği öne sürülüyor. ABD'de kamuya açık internet tarama sitelerinde yer alan gayrimenkul bilgilerine göre, Türkyolu'nun, eşi, kızı ve oğlunun üzerine kayıtlı Saylorsburg'ta 6 ayrı ev bulunuyor. Bu evlerden 3'ü Cevdet Türkyolu ve eşinin üzerine kayıtlı görünürken, 2'si kızı Büşra Türkyolu'nun, biri ise oğlu Esat Türkyolu'nun mülkiyetine kayıtlı bulunuyor.