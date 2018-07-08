Son Dakika: Pensilvanya'dan flaş görüntüler geldi... FETÖ'cü hainler kampta!

FETÖ kampının hemen yakınında bulunan evlerin değeri 100 ile 450 bin dolar arasında değişiyor. Ayrıca Türkyolu'nun Florida'da bulunan iki evinden birini geçen yıl 124 bin dolara sattığı, 150 bin dolar değerindeki Orlando'daki evinin ise halen üzerine kayıtlı olduğu görülüyor. Pensilvanya ve Florida eyaletlerinde Türkyolu ailesinin üzerine kayıtlı toplamda 7 konut bulunuyor. Bu arada 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili Sakarya'da yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ'nün ikinci adamı olduğu gerekçesiyle Türkyolu ve akrabalarının tüm mal varlıklarına el konulmasına karar verilmişti. Türkyolu'nun Sakarya'da 24, İstanbul'da 11, İzmit'te 3 ve Ankara'da da 1 olmak üzere dört şehirde toplam 39 mülkünün bulunduğu tespit edilmişti. Adliyeye sevk edilen 12 akrabasından 8'i tutuklanan Türkyolu'nun, ABD'nin New Jersey eyaletinde noterde hazırlanmış, Türkiye'deki mal varlığının yönetimi konusunda verdiği vekaletname, soruşturma kapsamında tutuklanan kardeşi Muharrem Türkyolu'nun evinde yapılan aramada bulunmuştu.