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: grubundan ortak

Haber:"Adli ve hukuki meselelerde önemli görüşmeler yapıldı. Her iki tarafta ilerleme kaydetmeyi beklemektedir"

Giriş Tarihi: 13.7.2018 18:14 Güncelleme Tarihi: 13.7.2018 18:24
Son dakika: Türkiye ABD grubundan ortak açıklama

Büyükelçiliği, Türk ve Amerikalı yetkililerin bir araya gelerek adli ve hukuki meselelerde görüşmelerde bulunduğunu açıkladı.

'nin Büyükelçiliğinden yapılan da, "Adli ve diğer konulardaki ortak çalışma grubu, 13 Temmuz 2018 tarihinde Ankara'da toplanmıştır. İlgili bakanlıklardan Türk ve Amerikalı yetkililer bir araya gelerek her iki taraf için de önemli olan adli ve hukuki meselelerde önemli görüşmelerde bulunmuşlardır. Her iki tarafta bu konularda sürekli ilerleme kaydetmeyi beklemektedir" denildi.

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Son dakika: Türkiye ABD grubundan ortak açıklama
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