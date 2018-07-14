Son dakika: Türkiye-ABD grubundan ortak açıklama

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye ile ABD arasında adli ve hukuki meselelerin ele alındığı Ortak Çalışma Grubu'nun bugün Ankara'da toplandığı belirtildi.

Açıklamada, "İlgili tüm bakanlıklardan ve kurumlardan Türk ve Amerikan yetkililer bir araya gelerek, her iki taraf için önem taşıyan hukuki ve adli konularda kapsamlı görüş alışverişinde bulunmuşlardır. Bu konularda ilerleme kaydedilmesi beklenmektedir." ifadelerine yer verildi.

GÖRÜŞ AYRILIKLARI ORTADAN KALKIYOR

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın 16 Şubat'taki Türkiye ziyaretinde, görüş ayrılıklarını ortadan kaldırmak ve karşılıklı güvenin yeniden tesisi amacıyla iki ülke arasında mekanizma kurulması kararlaştırılmıştı.

Bu kapsamda oluşturulan 3 çalışma grubundan birini FETÖ, konsolosluk, vize, hukuki konular ve ABD'nin Türkiye'de tutuklu bulunan vatandaşları oluşturuyor.

Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, "Adli ve diğer konulardaki ortak çalışma grubu, 13 Temmuz 2018 tarihinde Ankara'da toplanmıştır. İlgili bakanlıklardan Türk ve Amerikalı yetkililer bir araya gelerek her iki taraf için de önemli olan adli ve hukuki meselelerde önemli görüşmelerde bulunmuşlardır. Her iki tarafta bu konularda sürekli ilerleme kaydetmeyi beklemektedir" denildi.