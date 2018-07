15 Temmuz şiirleri burada! - En güzel 15 Temmuz şiirleri ve sözleri...

15 Temmuz Demokrasi ve Millik Birlik Günü şiirleri burada! En güzel 15 Temmuz sözleri... Tarihler 15 Temmuz 2016'yı gösterdiğinde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) mensup askerler, hain bir darbe girişiminde bulunarak millet iradesini yok etmeye çalıştılar. Başkan Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara inen yurttaşlar, bu alçak darbe girişimine karşı gelmiş ve demokrasi uğruna 250 vatan evladı şehit düşmüştü.

Bugün ikinci yılını yaşadığımız 15 Temmuz'da, yüreği vatan sevdasıyla çarpan milyonlar 15 Temmuz şiirleri konusunda araştırmalar yapıyor. Sizler için derlediğimiz haberimizde, en güzel 15 Temmuz şiirleri ve sözlerine yer vermeye çalıştık. İşte, bu özel ve milli günde eşinize, dostunuza ve sevdiklerinize gönderebileceğiniz 15 Temmuz şiirleri...

15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ ŞİİRLERİ...

15 TEMMUZ'DA MİLLETİN GÜCÜ

15 Temmuz 2016, saat 22 sularında,

Bir avuç satılmış köpek, boğaziçi semalarında,

Elinde benim tüfeğim,binmiş benim tankıma,

Üstüne yürüyor,ateş ediyor benim halkıma.

Derken; TRT binasını bastı darbeci asker,

Darbe bildirisini okuyor, esir spiker,

Tam ülke elden gitti gidiyor,

Başkomutan, halkı meydanlara davet ediyor.

Ey! hak sevdalısı yiğidim, sen istersin de millet durur mu?

Senin davetine icabet etmemek hiç olur mu?

Hele bir de; mevzu, memleket meselesi olunca,

Yüce Türk milletinin gücünün üstünde, güç olur mu?

Tek yürek oldu millet, bozguna uğradı cuntacı,

Zafer selaları ile inledi, ülkemin dört bir yanı,

Metin olun kardeşlerim, yerde kalmaz şehitlerimizin kanı,

İşte böyle, "ÖLÜMÜNE" kimseye vermeyiz biz bu vatanı.

Tuncay Amasyalı

15 TEMMUZ ŞEHİTLER MARŞI



Temmuzun onbeşi şehitler ölmez.

Bu millet liderinin sözünden dönmez.

Türkiyem haini asla affetmez.

Düğün niyetiyle biz ölüme gideriz.



Durmak yok bizlere bugünden gayrı,

Hepimiz Mehmediz biz ayrı ayrı,

Tanklara siper olan bedenler ile,

Düğün niyetiyle biz ölüme gideriz.



Sular uyusa da düşman uyumaz,

Bu vatan uğruna göz uyku tutmaz,

Öyle bir destan ki; hiç unutulmaz,

Düğün niyetiyle biz ölüme gideriz.



Ya Allah,Bismillah,Allahu Ekber,

Kahraman milletim meydanda bekler,

Kutsal bir görev bu iyi nöbetler,

Düğün niyetiyle biz ölüme gideriz.



Osman Ali AYDIN-Yusuf DÜLGER

ÖLÜM BİR HEDİYEDİR

Ölüm bir hediyedir 15 Temmuz'da

Biz ölmeyi seçtik ve de yaşatmayı

Biz öldük vatan yaşasın diye

Kalan zafer güzel vatana hediye



Kim ihaneti aklına bile getirebilir artık

Gördü 7 cihan Türk'ün gücünü

Ne kadar hain varsa hepsini çöpe attık

Kalmadı hiç aldık tüm şehitlerin öcünü.

15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ

Bir çağ idi geldi geçti 15 temmuz

Kazındı hafızalarımıza

Milletimin cesurlukları

Kimi panzerin önüne yattı

Kimi kurşunlara siper etti gövdesini

Başaramadı darbeciler gayesini

Dünya gördü Türk'ün cesaretini

Kabul etmez kimsenin esaretini

Tank da silah da hiç bir şey durduramaz

İnanmış Türk Milletini

Asla korkutamaz

Manavgat / Sarılar

15 TEMMUZ

Sen vatan kahramanı, demokrasi şehidi

Yine bir tarih yazdın dünya bunun şahidi

Bir mucize yarattın 15 Temmuz gecesi

Can verdin vatan için yoktu bunun ötesi

O nasıl bir yürek ki, binlerce tanka bedel

Ölüm bile vız geldi, utandı senden ecel

Seninle gurur duydu Boğaziçi Köprüsü

Yeniden dile geldi Çanakkale türküsü

Seninle nöbette bak bu ülkenin tamamı

İşte böyle kutlanır demokrasi bayramı

Şimdi daha şanlı bak ay yıldızlı bayrağın

Ey şehit oğlu şehit önderisin her çağın

Yıldızları yağdırsak azdır senin üstüne

Bak adını nakşettik gönlümüzün büstüne

Şehitler asla ölmez ölümsüz her biriniz

Bil ki mahşere kadar kalbimizde yeriniz.

Ahmet Selçuk İlkan

15 TEMMUZ'DA MEYDANLARDAYDIK…

Bu vatan, bizimdi namus ve şerefimizdi,

Bu vatan, hepimizin kalbiydi, yüreğiydi...



Yürek dursa ölürdük dağılır ve giderdik,

Bir araya gelemez anında silinirdik...



Rab, bize yardım etti onurlu dik duruşla,

Meydanları doldurduk cumhurbaşkanımızla...



İçimize yerleşmiş mikroplar temizlendi,

Kin ve nefret kalmadı, bir bela giderildi...



Bir tecrübe edindik alçaklardan utandık,

Hain, kalleş ve nanköre inanmamalıydık...



Mehmet Tevfik TEMİZTÜRK

DEMOKRASİ BİRLİĞİ

On beş Temmuz Gecesi

Sardı her tarafı bombaların sesi

Paramparça oldu Büyük Millet Meclisi

Vatanı kurtarmak için yaptık demokrasi



Bayrak düşmedi yerlere

Her zaman gönüllerde

Çok şehit verdik o gece

Onlar ölmedi yaşıyor yüreklerde



O gece bozulmadı birlik

Çabalar sonucu düşmanı gönderdik

Biz yenilmez bir ülkeyiz

Bunu da düşmana biz öğrettik

Esma AYDIN

15 TEMMUZ DEMOKRASİ MARŞI

15 Temmuz gecesiydi hava sıcaktı,

Bir ihanet kalkışması ülkeyi yaktı.

Gün bugündü, bütün millet ayağa kalktı,

Çoluk çocuk ihtiyar genç sokağa aktı.

Demokrasi darbe yemiş, şaşkındı millet,

Ya özgürlük bundan sonra, ya da zillet.

Milyonların ayak sesi titretti yeri,

Elde bayrak, dilde tekbir koştu ileri.

Demokrasi destanında şahitler biziz,

Bir ölünce bin dirilen şehitler biziz.

Başkomutan emir verdi : "inin meydana"

Sahip çıkın al bayrağa, aziz vatana.

Serden geçtik vatan, millet, Allah aşkına

Bütün dünya bunu görüp döndü şaşkına.

Başkomutan emir verdi : "inin meydana"

Sahip çıkın al bayrağa, aziz vatana.