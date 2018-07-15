15 Temmuz şiirleri burada! - En güzel 15 Temmuz şiirleri ve sözleri...

15 Temmuz Demokrasi ve Millik Birlik Günü şiirleri burada! En güzel 15 Temmuz sözleri... Tarihler 15 Temmuz 2016'yı gösterdiğinde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) mensup askerler, hain bir darbe girişiminde bulunarak millet iradesini yok etmeye çalıştılar. Başkan Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara inen yurttaşlar, bu alçak darbe girişimine karşı gelmiş ve demokrasi uğruna 250 vatan evladı şehit düşmüştü.
Bugün ikinci yılını yaşadığımız 15 Temmuz'da, yüreği vatan sevdasıyla çarpan milyonlar 15 Temmuz şiirleri konusunda araştırmalar yapıyor. Sizler için derlediğimiz haberimizde, en güzel 15 Temmuz şiirleri ve sözlerine yer vermeye çalıştık. İşte, bu özel ve milli günde eşinize, dostunuza ve sevdiklerinize gönderebileceğiniz 15 Temmuz şiirleri...
15 TEMMUZ'DA MİLLETİN GÜCÜ
15 Temmuz 2016, saat 22 sularında,
Bir avuç satılmış köpek, boğaziçi semalarında,
Elinde benim tüfeğim,binmiş benim tankıma,
Üstüne yürüyor,ateş ediyor benim halkıma.
Derken; TRT binasını bastı darbeci asker,
Darbe bildirisini okuyor, esir spiker,
Tam ülke elden gitti gidiyor,
Başkomutan, halkı meydanlara davet ediyor.
Ey! hak sevdalısı yiğidim, sen istersin de millet durur mu?
Senin davetine icabet etmemek hiç olur mu?
Hele bir de; mevzu, memleket meselesi olunca,
Yüce Türk milletinin gücünün üstünde, güç olur mu?
Tek yürek oldu millet, bozguna uğradı cuntacı,
Zafer selaları ile inledi, ülkemin dört bir yanı,
Metin olun kardeşlerim, yerde kalmaz şehitlerimizin kanı,
İşte böyle, "ÖLÜMÜNE" kimseye vermeyiz biz bu vatanı.
Tuncay Amasyalı
15 TEMMUZ ŞEHİTLER MARŞI
Temmuzun onbeşi şehitler ölmez.
Bu millet liderinin sözünden dönmez.
Türkiyem haini asla affetmez.
Düğün niyetiyle biz ölüme gideriz.
Durmak yok bizlere bugünden gayrı,
Hepimiz Mehmediz biz ayrı ayrı,
Tanklara siper olan bedenler ile,
Düğün niyetiyle biz ölüme gideriz.
Sular uyusa da düşman uyumaz,
Bu vatan uğruna göz uyku tutmaz,
Öyle bir destan ki; hiç unutulmaz,
Düğün niyetiyle biz ölüme gideriz.
Ya Allah,Bismillah,Allahu Ekber,
Kahraman milletim meydanda bekler,
Kutsal bir görev bu iyi nöbetler,
Düğün niyetiyle biz ölüme gideriz.
Osman Ali AYDIN-Yusuf DÜLGER
ÖLÜM BİR HEDİYEDİR
Ölüm bir hediyedir 15 Temmuz'da
Biz ölmeyi seçtik ve de yaşatmayı
Biz öldük vatan yaşasın diye
Kalan zafer güzel vatana hediye
Kim ihaneti aklına bile getirebilir artık
Gördü 7 cihan Türk'ün gücünü
Ne kadar hain varsa hepsini çöpe attık
Kalmadı hiç aldık tüm şehitlerin öcünü.
15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ
Bir çağ idi geldi geçti 15 temmuz
Kazındı hafızalarımıza
Milletimin cesurlukları
Kimi panzerin önüne yattı
Kimi kurşunlara siper etti gövdesini
Başaramadı darbeciler gayesini
Dünya gördü Türk'ün cesaretini
Kabul etmez kimsenin esaretini
Tank da silah da hiç bir şey durduramaz
İnanmış Türk Milletini
Asla korkutamaz
Manavgat / Sarılar
15 TEMMUZ
Sen vatan kahramanı, demokrasi şehidi
Yine bir tarih yazdın dünya bunun şahidi
Bir mucize yarattın 15 Temmuz gecesi
Can verdin vatan için yoktu bunun ötesi
O nasıl bir yürek ki, binlerce tanka bedel
Ölüm bile vız geldi, utandı senden ecel
Seninle gurur duydu Boğaziçi Köprüsü
Yeniden dile geldi Çanakkale türküsü
Seninle nöbette bak bu ülkenin tamamı
İşte böyle kutlanır demokrasi bayramı
Şimdi daha şanlı bak ay yıldızlı bayrağın
Ey şehit oğlu şehit önderisin her çağın
Yıldızları yağdırsak azdır senin üstüne
Bak adını nakşettik gönlümüzün büstüne
Şehitler asla ölmez ölümsüz her biriniz
Bil ki mahşere kadar kalbimizde yeriniz.
Ahmet Selçuk İlkan
15 TEMMUZ'DA MEYDANLARDAYDIK…
Bu vatan, bizimdi namus ve şerefimizdi,
Bu vatan, hepimizin kalbiydi, yüreğiydi...
Yürek dursa ölürdük dağılır ve giderdik,
Bir araya gelemez anında silinirdik...
Rab, bize yardım etti onurlu dik duruşla,
Meydanları doldurduk cumhurbaşkanımızla...
İçimize yerleşmiş mikroplar temizlendi,
Kin ve nefret kalmadı, bir bela giderildi...
Bir tecrübe edindik alçaklardan utandık,
Hain, kalleş ve nanköre inanmamalıydık...
Mehmet Tevfik TEMİZTÜRK
DEMOKRASİ BİRLİĞİ
On beş Temmuz Gecesi
Sardı her tarafı bombaların sesi
Paramparça oldu Büyük Millet Meclisi
Vatanı kurtarmak için yaptık demokrasi
Bayrak düşmedi yerlere
Her zaman gönüllerde
Çok şehit verdik o gece
Onlar ölmedi yaşıyor yüreklerde
O gece bozulmadı birlik
Çabalar sonucu düşmanı gönderdik
Biz yenilmez bir ülkeyiz
Bunu da düşmana biz öğrettik
Esma AYDIN
15 TEMMUZ DEMOKRASİ MARŞI
15 Temmuz gecesiydi hava sıcaktı,
Bir ihanet kalkışması ülkeyi yaktı.
Gün bugündü, bütün millet ayağa kalktı,
Çoluk çocuk ihtiyar genç sokağa aktı.
Demokrasi darbe yemiş, şaşkındı millet,
Ya özgürlük bundan sonra, ya da zillet.
Milyonların ayak sesi titretti yeri,
Elde bayrak, dilde tekbir koştu ileri.
Demokrasi destanında şahitler biziz,
Bir ölünce bin dirilen şehitler biziz.
Başkomutan emir verdi : "inin meydana"
Sahip çıkın al bayrağa, aziz vatana.
Serden geçtik vatan, millet, Allah aşkına
Bütün dünya bunu görüp döndü şaşkına.
Başkomutan emir verdi : "inin meydana"
Sahip çıkın al bayrağa, aziz vatana.