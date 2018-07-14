15 Temmuz şehitleri anma mesajları ve sözleri! 2018 Resimli 15 Temmuz mesajları ile bugünü unutma

15 Temmuz 2016 yılında FETÖ terör örgütü tarafından gerçekleştirilen alçak darbe girişiminin ardından tam iki sene geçti. 15 Temmuz'un yıldönümü tüm Türkiye'de çeşitli etkinliklerle anılıyor. Bu nedenle 15 Temmuz mesajları son günlerde en çok araştırılan konulardan bir tanesi haline geldi. Resimli 15 Temmuz mesajlarını bu başlık altından indirerek bugünün anısına yine birlikte paylaşabilirsiniz. Sabah.com.tr ailesi olarak 15 Temmuz ile ilgili mesajları, sözleri ve en güzel görselleri derledik. 15 Temmuz anma mesajlarını Whatsapp veya SMS olarak paylaşmak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz....
Giriş Tarihi: 14.07.2018 11:31 Güncelleme Tarihi: 14.07.2018 11:39