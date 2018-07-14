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şehitleri anma mesajları ve sözleri! 2018 Resimli ile bugünü unutma

2016 yılında FETÖ terör örgütü tarafından gerçekleştirilen alçak girişiminin ardından tam iki sene geçti. 15 Temmuz'un yıldönümü tüm Türkiye'de çeşitli etkinliklerle anılıyor. Bu nedenle son günlerde en çok araştırılan konulardan bir tanesi haline geldi. nı bu başlık altından indirerek bugünün anısına yine birlikte paylaşabilirsiniz. Sabah.com.tr ailesi olarak 15 Temmuz ile ilgili mesajları, sözleri ve en güzel görselleri derledik. 15 Temmuz anma mesajlarını Whatsapp veya SMS olarak paylaşmak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz....

Giriş Tarihi: 14.07.2018 11:31 Güncelleme Tarihi: 14.07.2018 11:39
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şehitleri anma mesajları ve sözleri! 2018 Resimli ile bugünü unutma
15 Temmuz şehitleri anma mesajları ve sözleri! 2018 Resimli 15 Temmuz mesajları ile bugünü unutma
  • 2
  • 118
şehitleri anma mesajları ve sözleri! 2018 Resimli ile bugünü unutma
15 Temmuz şehitleri anma mesajları ve sözleri! 2018 Resimli 15 Temmuz mesajları ile bugünü unutma
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  • 118
şehitleri anma mesajları ve sözleri! 2018 Resimli ile bugünü unutma
15 Temmuz şehitleri anma mesajları ve sözleri! 2018 Resimli 15 Temmuz mesajları ile bugünü unutma
  • 4
  • 118
şehitleri anma mesajları ve sözleri! 2018 Resimli ile bugünü unutma
15 Temmuz şehitleri anma mesajları ve sözleri! 2018 Resimli 15 Temmuz mesajları ile bugünü unutma
  • 5
  • 118
şehitleri anma mesajları ve sözleri! 2018 Resimli ile bugünü unutma
15 Temmuz şehitleri anma mesajları ve sözleri! 2018 Resimli 15 Temmuz mesajları ile bugünü unutma
  • 6
  • 118
şehitleri anma mesajları ve sözleri! 2018 Resimli ile bugünü unutma
15 Temmuz şehitleri anma mesajları ve sözleri! 2018 Resimli 15 Temmuz mesajları ile bugünü unutma
  • 7
  • 118
şehitleri anma mesajları ve sözleri! 2018 Resimli ile bugünü unutma
15 Temmuz şehitleri anma mesajları ve sözleri! 2018 Resimli 15 Temmuz mesajları ile bugünü unutma
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