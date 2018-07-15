15 Temmuz’da Metro İstanbul ve Marmaray saat kaça kadar çalışıyor? Bugün Metrobüs - Metro ve Marmaray çalışma saatleri burada!

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü kapsamında düzenlenecek etkinlikler 16 Temmuz sabahının ilk saatlerine kadar devam edecek. Geçtiğimiz yıl düzenlenen etkinlikler nedeniyle Marmaray ve Metro İstanbul'da ek seferler düzenlenmişti. Bu sene de vatandaşlar 15 Temmuz'da Marmaray ve Metro İstanbul saat kaça kadar çalışacak? sorusunun cevabını arıyor. İşte Metro İstanbul ve Marmaray çalışma saatleri ve güzergahları ile iligli tüm detaylar…

MARMARAY VE METRO İSTANBUL SAAT KAÇA KADAR ÇALIŞACAK?

15 Temmuz FETÖ darbe girişimin üzerinden 2 yıl geçti. Vatandaşlar darbeye karşı destansı direnişte şehit olanları anmak ve darbecileri lanetlemek için 16 Temmuz sabahın ilk saatlerine kadar meydanlarda olacak. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü etkinliklerine katılacak vatandaşlar için geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Marmaray ve Metro İstanbul sabah saat 06.00'ya kadar çalışacak.

Bir istisna olarak Üsküdar – Ümraniye metro hattı saat 03.00'e kadar hizmet verecek.

Marmaray seferleri ise saat 24.00'ten itibaren yarım saat arayla bir defa Ayrılıkçeşmesi ve Kazlıçeşme duraklarından harekete geçecek.

MARMARAY VE METRO SEFERLERİ ÜCRETSİZ YAPILACAK

Öte yandan 16 Temmuz saat 06.00'ya kadar İstanbul il genelinde İETT'ye bağlı tüm toplu taşıma araçları Marmaray ve Metro İstanbul hatları ücretsiz olacak.

sds