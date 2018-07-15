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’da ve a kadar çalışıyor? Metrobüs - Metro ve Marmaray çalışma saatleri burada!

Demokrasi ve Milli Birlik günü etkinlikleri kapsamında 16 Temmuz sabah saat 06.00’ya kadar genelinde tüm raylı sistemler ve hatları . 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ve Fatih, Üsküdar, Yenikapı gibi bir çok yerde 15 Temmuz anma etkinliklerine katılan vatandaşlar İstanbul ve ’ın a kadar çalışacağı merak konusu oldu. Peki 15 Temmuz’da Marmaray, Metrobüs ve Metro İstanbul çalışıyor? İşte İstanbul'da yaşayan vatandaşlar tarafından merak edilen Metro ve Metrobüs çalışma saatleri...

Giriş Tarihi: 16.7.2018 00:45 Güncelleme Tarihi: 16.7.2018 00:45
15 Temmuz’da Metro İstanbul ve Marmaray saat kaça kadar çalışıyor? Bugün Metrobüs - Metro ve Marmaray çalışma saatleri burada!

Demokrasi ve Milli Birlik günü kapsamında düzenlenecek etkinlikler 16 Temmuz sabahının ilk saatlerine kadar devam edecek. Geçtiğimiz yıl düzenlenen etkinlikler nedeniyle ve 'da ek seferler düzenlenmişti. Bu sene de vatandaşlar 15 Temmuz'da Marmaray ve Metro İstanbul a kadar çalışacak? sorusunun cevabını arıyor. İşte Metro İstanbul ve Marmaray çalışma saatleri ve güzergahları ile iligli tüm detaylar…

MARMARAY VE METRO İSTANBUL SAAT KAÇA KADAR ÇALIŞACAK?

15 Temmuz FETÖ darbe girişimin üzerinden 2 yıl geçti. Vatandaşlar darbeye karşı destansı direnişte şehit olanları anmak ve darbecileri lanetlemek için 16 Temmuz sabahın ilk saatlerine kadar meydanlarda olacak. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü etkinliklerine katılacak vatandaşlar için geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Marmaray ve Metro İstanbul sabah saat 06.00'ya kadar çalışacak.

Bir istisna olarak Üsküdar – Ümraniye metro hattı saat 03.00'e kadar hizmet verecek.

Marmaray seferleri ise saat 24.00'ten itibaren yarım saat arayla bir defa Ayrılıkçeşmesi ve Kazlıçeşme duraklarından harekete geçecek.

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Öte yandan 16 Temmuz saat 06.00'ya kadar İstanbul il genelinde 'ye bağlı tüm toplu taşıma araçları Marmaray ve Metro İstanbul hatları olacak.

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