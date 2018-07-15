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() açılacak? Köprü trafiğe açık mı?

Bu akşam 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında yapılacak etkinlikler nedeniyle (eski ismiyle ) trafiğine kapatıldı. 'da yaşayan vatandaşlar "15 Temmuz Şehitler Köprüsü saat kaçta açılacak?" sorusunun cevabını arıyorlar. İşte tören için araç trafiğine kapatılan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü () açılacak? cevabı…

Giriş Tarihi: 15.7.2018 23:00 Güncelleme Tarihi: 15.7.2018 23:00
İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü (Boğaziçi Köprüsü) ne zaman açılacak? Köprü trafiğe açık mı?

15 Temmuz hain darbe girişiminin 2. yıldönümünde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında yapılacak etkinlikler nedeniyle () trafiğe kapatıldı. Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin akamete uğratılmasının 2. yıl dönümünde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buluşması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Tören, hatim duası ile son buldu. Peki,15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe açılacak? İşte köprü trafiği ile ilgili detaylar…

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15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ SAAT KAÇTA ARAÇ TRAFİĞİNE AÇILACAK?

? Valisi Vasip Şahin, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köpsüsü'nün bugün saat 14.00'te trafiğe kapatılacağını söyledi. Tıpkı Şahin'in dediği gibi köprü saat 14.00'te trafiğe kapatıldı. Köprü etkinliklerin sona ermesinin ardından trafiğe açılacak.

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