İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü (Boğaziçi Köprüsü) ne zaman açılacak? Köprü trafiğe açık mı?

15 Temmuz hain darbe girişiminin 2. yıldönümünde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında yapılacak etkinlikler nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü (Boğaz Köprüsü) trafiğe kapatıldı. Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin akamete uğratılmasının 2. yıl dönümünde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buluşması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Tören, hatim duası ile son buldu. Peki,15 Temmuz Şehitler Köprüsü ne zaman trafiğe açılacak? İşte köprü araç trafiği ile ilgili detaylar…

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ SAAT KAÇTA ARAÇ TRAFİĞİNE AÇILACAK?

?İstanbul Valisi Vasip Şahin, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köpsüsü'nün bugün saat 14.00'te trafiğe kapatılacağını söyledi. Tıpkı Şahin'in dediği gibi köprü saat 14.00'te trafiğe kapatıldı. Köprü etkinliklerin sona ermesinin ardından trafiğe açılacak.

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