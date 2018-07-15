Milyonlar demokrasi nöbetinde

Türk bayrakları taşıyan vatandaşlar, "Recep Tayyip Erdoğan", "Şehitler ölmez vatan bölünmez" , "Her Türk asker doğar", "Meclis'te PKK istemiyoruz", "İşte ordu işte komutan" şeklinde sloganlar attı, tekbir getirdi.

Bazı vatandaşların ay-yıldızlı ve "15 Temmuz'da nöbetteyiz" yazılı tişört giydiği, bazı şehit yakınlarının da şehit fotoğraflarının bulunduğu tişörtlerle alana geldiği gözlendi. Bazı gençler de asker kıyafetleriyle alana geldi.

Alanda vatandaşlar çeşitli yazıların bulunduğu dövizler, pankartlar, şehitlerin fotoğrafları ve Türk bayrakları taşırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafının ve ay-yıldızın bulunduğu, üzerinde "Başkan" yazan bayraklar da dikkati çekti. Alanda dört büyük kulübün formalarını giymiş taraftarlar da hazır bulundu.