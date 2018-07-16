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Türkiye demokrasi nöbetinde

Başkan Recep Tayyip 'ın katılımıyla Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buluşması'nın gerçekleştirileceği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde oluşturulan alana vatandaşlar akın etti. Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buluşması için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki Şehitler Makamına geldi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buluşması'nda şehitler için dua edildi. Başkan Erdoğan 15 Temmuz programında millete hitap etti.

Giriş Tarihi: 15.7.2018 17:20 Güncelleme Tarihi: 16.7.2018 02:01
Türkiye demokrasi nöbetinde

'da vatandaşlar, Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buluşması'na katılmak üzere 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne akın etti.

İŞTE TÜM GELİŞMELER

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin akamete uğratılmasının 2. yıl dönümünde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buluşması, saygı duruşunda bulunulması ve 'nın okunmasıyla başladı.

Türkiye Recep Tayyip 'ın da katılacağı tören alanını, binlerce vatandaş ay-yıldızlı bayraklarla doldurdu.

Şehitler anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu. Kasımpaşa Büyük Piyalepaşa Camisi İmamı İshak Danış, Kur'an-ı Kerim okudu.

15 TEMMUZ ŞEHİTLERİNİN İSİMLERİ OKUNDU

Dev ekrana fotoğrafları yansıtılan 15 Temmuz şehitlerinin isimleri okunurken, vatandaşlar "Burada" diye karşılık verdi.

Bu arada Kısıklı'da bir araya gelen binlerce vatandaş da tekbir ve sloganlarla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne yürüyüşe geçti.

Bazı vatandaşlar da Cumhurbaşkanı 'ın Kısıklı'daki konutundan çıkışının öncesinde sevgi gösterilerinde bulunmak üzere beklemeyi sürdürdü.

EDİRNEKAPI 15 TEMMUZ ŞEHİTLİĞİ'NDE ŞEHİTLER İÇİN HATİM OKUNUYOR

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, Edirnekapı 15 Temmuz Şehitliği'nde 30 hafız tarafından şehitler için hatim okunuyor.

İstanbul Müftülüğü'nce düzenlenen program kapsamında, Edirnekapı 15 Temmuz Şehitliği Türk bayraklarıyla donatıldı.

Buraya gelen şehit aileleri ve yakınları, mezarları sulayarak çiçekler koydu. Bazı şehit yakınları da yanlarında getirdikleri Kur'an-ı Kerim'lerden ayetler okuyarak, dua etti.

KISIKLI'DA DEMOKRASİ NÖBETİ

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin akamete uğratılmasının 2. yılı nedeniyle Kısıklı'daki Mehmet Akif Ersoy Parkı'nda vatandaşlar, "demokrasi nöbeti" başlattı.

Aralarında 15 Temmuz gazilerinin de bulunduğu vatandaşlar, Türk bayraklarıyla donattıkları parkta çadırlar kurdu. Aralarında Türk Kızılayı'nın da bulunduğu sivil toplum kuruluşları, parkta bulunanlara yiyecek ve içecek ikramlarında bulundu. Türk Kızılayı, burada kan bağışı da kabul etti.

Demokrasi nöbeti tutanlardan Kadir Gür, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 Temmuz ruhunu yaşatmak için burada bulunduklarını söyledi.

Gür, 15 Temmuz gecesinde Fatih Sultan Mehmet Köprüsünde olduğunu dile getirerek, "O gece vatanımız için biz gençlerin değerli olduğunu anladık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında yer almaya devam edeceğiz. Allah içimizdeki hainlere fırsat vermesin." ifadelerini kullandı.

İhanetin bedeli
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Türkiye demokrasi nöbetinde
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