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hain darbe girişiminin 2.yıl dönümünde yazarları konuyla ilgili yazıları kaleme aldı. İşte o yazılar;

Giriş Tarihi: 15.07.2018 13:57 Güncelleme Tarihi: 15.07.2018 14:16
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Sabah yazarları 15 Temmuz'u yorumladı
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yazarları 'u yorumladı
Sabah yazarları 15 Temmuz'u yorumladı

15 TEMMUZ ÜZERİNE TEZLER YAZILMALI

'a katılan ve halkın üstüne ateş açan Silahlı Kuvvetlere mensup birlikler, Harbiye'nin adeta bir Kemalist Parti gibi yılları aştığı efsanesinin bir balon olduğunu açığa çıkartmışlardır. Fetullah Gülen'e bağlı subayların ve askeri öğrencilerin sayıları, şaşırtıcı ölçüde olmuştur.
15 Temmuz darbe girişimi, her şeyden ve Türkiye'deki uçan kuştan bile haberleri olan NATOmüttefiklerimizin, Türk demokrasisine verdikleri önemin derecesini de göstermiştir.
Daha önce Arap Baharı'nı Mısır'da darbeye dönüştürenler, Türkiye'de de aynı oyunun sergilenmesine seyirci kalmışlardır.
Ancak darbe girişiminin başarısız olduğu anlaşıldıktan sonra bu girişimi kınayanlar, herhalde unutulmayacaklardır.

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Sabah yazarları 15 Temmuz'u yorumladı

ŞAŞKIN DARBECİ NERESİNDEN DALAR?

Darbe dediğin, perşembeyi cumaya bağlayan gece yapılır.
Cuma günü sokağa çıkma yasağı ilan edilir, akşama doğru da kaldırılır. Hafta sonu nasıl olsa ortalık mayna olacaktır. Amaç halkın bankalara saldırmasını önlemektir. (O zamanlar ne kredi kartı vardı ne de ATM makinesi.)
Bu dıngıllar cuma akşamı yapmaya kalktılar, İstanbul trafiğinin de en yoğun olduğu saatte.
Paniklemişlerdi, Yüksek Askeri Şura yaklaşıyordu, hepsi değilse bile "üst kademeleri" tasfiye edilecekti. Vakitleri kalmamıştı.
Karikatür gibiydi olay: Köprünün (iki köprüden yalnızca birinin!) Asya'dan Avrupa'ya giden yolu tanklarla kesilmiş, ters yönde, yani Avrupa'dan Asya'ya giden yolda da trafik tıkanmış! Millet maç seyreder gibi bunlara bakıyor...
Karikatür olmadığı çok çabuk anlaşıldı.
Darbeler konusunda hayli zengin olan tarihimizde "halka ateş açan" ilk şerefsizler oldular. Cumhurbaşkanımızı öldürmeye çalıştılar, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bombaladılar.
Fakat halkın direneceğini hiçbiri düşünmemişti!
Herhalde darbeyi yönlendiren Amerikan gizli servisi de bunu hiç hesaba katmamıştı. Daha önce yaptırdıkları bütün darbelerde halk kuzu gibi sessiz kalmış, seyretmiş, kabullenmişti. Gene bunu bekliyorlardı.
Fakat iki yüz elli bir şehit verdik.
Semih Paşa denilen deyyus da, herhalde bir kahramanın çıkıp onu alnının şakından vurabileceğini hiç hesaba katmamıştı.

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Sabah yazarları 15 Temmuz'u yorumladı

MİLLİ İRADENİN VE DEMOKRASİNİN ZAFERİ!

'daki FETÖ hain darbe girişimini bertaraf eden toplumsal birlik ve beraberliğin, Türk halkını tankın önüne yatıran, üstüne çıkaran; ağır silahlara, helikopter ve savaş uçaklarına meydan okutan cesaret, özgüven ve motivasyonun önemli sac ayaklarından birisini 'ekonominin demokratikleşmesi' oluşturmaktadır. Son 15 yılda girişimciliğin önünü tıkayan, ticareti, üretimi eziyetleştiren bürokrasi azaltılmış; gerçek bir piyasa ekonomisi yapısının kurumsallaşmasına yönelik önemli adımlar atılmıştır. Ekonomi yönetiminde iş dünyasına bakış açısında önemli bir zihinsel dönüşüm gözlemlenmiştir. Daha da önemlisi, Türk iş dünyasının uluslararası diplomaside 'yumuşak güç' olarak etkinliğini artırmak adına, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) gibi kuruluşlar yeniden yapılandırılmış, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin etkinliği artırılmış; iş dünyasını temsil eden sivil toplum kuruluşlarının dünya ölçeğinde etkin bir kurumsal iletişim ağı oluşturmalarına destek olunmuştur.

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Sabah yazarları 15 Temmuz'u yorumladı

15 TEMMUZ'A KONTROLLÜ DARBE DİYEN KILIÇDAROĞLU…

Evet, kimileriniz bu genç için, başarılı oyuncu Ozan Güven'in gençlerin diline doladığı o kalıbı tekrar edip "İçkiliydi bilmem ne" diye söyleniyor olabilir.
Bense kayda bakınca, önce, o gece ülkede kimileri kadehlerini FETÖ'cülerin tankları için kaldırırken, kimilerinin de kadehlerini darbeci tepelemek için indirdiğini görüyorum.
Ayrıca bir de olayı şu yönden düşünün.
Delikanlı arkadaşımızın o gece o kafayla bile olayı anlaması ardından da yurttaşlık görevini yerine getirip harekete geçmesi takdire şayan.

Haksız mıyım? Baksanıza 'a iki yıldır "kontrollü darbe" diyen Kılıçdaroğlu ancak farkına varmış olan bitenin.
Dün, "düzmece" dediği darbenin püskürtülmesini "15 Temmuz bir destandır" sözleriyle kutluyordu!
Üstelik biliyorsunuz, millet sokakta ne içiyorsa bırakıp direnirken, Kemal Bey kalkışmayı ayağında terlikle TV'den izlerken alkol de almıyordu... Resimler net. Masada çay bardakları var.
Ayık yani.
Hayır hayır, Muharrem İnce'nin seçim gecesi içkili olduğuna, hatta sızdığına dair ortaya atılan iddialara girmeyeceğim.
Çünkü konuyu Kemal Bey'e bağlamışız gibi olur. E o da Kemal Bey'e haksızlık olur.

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Sabah yazarları 15 Temmuz'u yorumladı

15 TEMMUZ VE SONRASI ÜZERİNE NOTLAR

Unutmadık, unutmayacağız... Çok sık tekrarlıyoruz bu sözü. Ama sözler, sloganlar, sembolizmler sosyal hafızayı diri tutmaya yetmez ve kötülüğün tekrarını önlemez. Unutmamak, anlamaktır; enine boyuna anlamak için çabalamayı bırakmamaktır. Unutmamak, eylemdir; her gün "o gün" gibi yaşamaktır. Unutmamak, duadır; dualarımızda yaşayandır.

Nasıl unuttururlar? Ya 'da yaşadıkların hakkında şüphe uyandırılıp yerine bir başka hikaye yerleştirilir ("Sen ne yaşadın ki, hiçbir şey bilmiyorsun" diye tekrar edip durur kötülük!) ya da dikkatler başka bir güne, olaya, yere doğru çekilir. ("20 Temmuz darbesi" lafazanlığı bu bakımdan hiç hafife alınmayacak bir düşman operasyonudur.)

Baktım, meşum darbe girişiminden dört ay sonra şunları yazmak zorunda kalmışım: "Bir tür ruhsal kayganlık ve pişkin bir kayıtsızlık... Sanki 15 Temmuz olmamış! Bombalar, tanklar, jetler, helikopterler... Şehitler, gaziler... Hiçbiri yok! Sanki iki saatliğine bir film izlenmiş de salonun ışıkları yanınca her şeyi unutmuş gibiler. Hiç azımsanmayacak boyutta bir toplumsal kesimin toplu halde Dünya Barış Günü'nü, Hayvan Hakları Günü'nü, Kahve ve Makarna Festivali'ni hiç sektirmeden takip edip 15 Temmuz'u zihninden silmesi nasıl bir şey?" Bu tablo günümüzde değişti mi? Hayır!

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Sabah yazarları 15 Temmuz'u yorumladı

HEMŞERİM ÖMER HALİSDEMİR

Belediye Meclisi kararı... hain darbe girişimine karşı milletçe sergilenen direnişin "Sembol ismi" Ömer Halisdemir'in doğduğu Çukurkuyu beldesinin fahri hemşerisiyiz.
Hemşerilere eli boş gitmek olmaz.
Balıkesir kolonyası... Ve tişört...
Üzerinde "Vatan sana canım feda" yazılı.
Şehidin abisi Doğan Halisdemir... Duygulandı... Tişörtü öptü.
Kardeşi Soner Halisdemir...
"Ben bu tişörtü 15 Temmuz günü giyeceğim" dedi.
Çukurkuyu Belediye Başkanı İleri Koçak "Tişörtle fotoğraf çektirmek" istedi.
Üçümüz (İleri Koçak, Soner Halisdemir... Ve biz) tişört elimizde...
Hatıra fotoğrafı çektirdik.

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