Sabah yazarları 15 Temmuz'u yorumladı

15 TEMMUZ VE SONRASI ÜZERİNE NOTLAR

Unutmadık, unutmayacağız... Çok sık tekrarlıyoruz bu sözü. Ama sözler, sloganlar, sembolizmler sosyal hafızayı diri tutmaya yetmez ve kötülüğün tekrarını önlemez. Unutmamak, anlamaktır; enine boyuna anlamak için çabalamayı bırakmamaktır. Unutmamak, eylemdir; her gün "o gün" gibi yaşamaktır. Unutmamak, duadır; dualarımızda yaşayandır.

Nasıl unuttururlar? Ya 15 Temmuz'da yaşadıkların hakkında şüphe uyandırılıp yerine bir başka hikaye yerleştirilir ("Sen ne yaşadın ki, hiçbir şey bilmiyorsun" diye tekrar edip durur kötülük!) ya da dikkatler başka bir güne, olaya, yere doğru çekilir. ("20 Temmuz darbesi" lafazanlığı bu bakımdan hiç hafife alınmayacak bir düşman operasyonudur.)

Baktım, meşum darbe girişiminden dört ay sonra şunları yazmak zorunda kalmışım: "Bir tür ruhsal kayganlık ve pişkin bir kayıtsızlık... Sanki 15 Temmuz olmamış! Bombalar, tanklar, jetler, helikopterler... Şehitler, gaziler... Hiçbiri yok! Sanki iki saatliğine bir film izlenmiş de salonun ışıkları yanınca her şeyi unutmuş gibiler. Hiç azımsanmayacak boyutta bir toplumsal kesimin toplu halde Dünya Barış Günü'nü, Hayvan Hakları Günü'nü, Kahve ve Makarna Festivali'ni hiç sektirmeden takip edip 15 Temmuz'u zihninden silmesi nasıl bir şey?" Bu tablo günümüzde değişti mi? Hayır!