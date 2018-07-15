Haçlılar'ın Kudüs'ü 1099'da işgal ettikleri gün olan 15 Temmuz'da ülkemize saldırdılar.

ABD ve Avrupa'nın organize ettiği işgal girişimi eğer başarılı olsaydı FETÖ'cü darbeciler on binlerce insanımızı yargısız infazlarla katledecekti.

Ve 16 Temmuz sabahı, iki asırdır milletimizin kanını emen o sadist vesayet sistemi yeniden semirmeye başlayacaktı.

Ancak Sayın Erdoğan'ın çağrısıyla sokaklara dökülen Türk milleti, tarihi bir destan yazarak işgalcilere bu fırsatı vermedi.

Zira tarihte liderleri boyun eğmedikçe bir milletin asla teslim alındığı görülmemiştir.

Zaten Reis'teki ve ona ölümüne destek veren milletimizdeki bu akıncı ruhu olmasaydı 15 Temmuz FETÖ'cüleri ve Batı'yı hezimete uğratan destansı bir devrime de dönüşemezdi.

Şayet Sayın Erdoğan halkını terk edip can derdine düşseydi, emin olun emperyalist güçlerin düğmesine bastığı 'fettuşi robotlar' geleceğimizi çoktan esir almıştı.

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Cepheye sürülen 'kimseyi yanıltmasın.Bukurmay karargâhında ABD ve Avrupalı devletlerden oluşan müstemlekeci akıl vardı.Darbe sürecindekibakıncabu işgali kimin koordine ettiği ayanbeyan görülüyor.Yoksa daha darbeciler harekete geçer geçmez ABD elçiliği Washington'adiyeuçurur muydu?Ayrıca darbenin ilk saatlerinde sırra kadem basan, ancak rüzgar değişincegeveleyebildi.Ardından da"Darbe çok parlak bir şekilde planlanmışve uygulamaya geçmiş gibi görünmüyor"açıklamasında bulundu.Evet, işgalinolduğu ve önceden planlandığınınen büyük kanıtlarından biri deBatılı medyanın darbe gecesi devreyesoktuğu yoğun kara propagandaydı.diye coşku ve gıptayla direnenhalkımıza destek verirken"CumhurbaşkanıErdoğan Almanya'dansonra İngiltere'den de sığınmatalebinde bulundu.Uçağı Berlin yolunda" diyeatıyordu.Nitekim Batılı medya daha işgal girişiminin ilk dakikalarından itibaren milli iradeyi rehin almaya çalışanTıpkıdarbeyi birşeklinde sundular.Fakat darbecilerin başaramayacağı anlaşılınca Batılı medya bu kez hep bir ağızdan "diyerek ağlaşmaya başladı hemen.Bu kirli medyadan demokrasi destanı yazan kahramangöremedik.Göremezdik de!Çünkü milletimiz o gece sadece FETÖ'cü darbecileri değil ülkemize saldıran Batı'yı da devirmişti.İşte bu yüzden Türkiye'nin 15 Temmuz'da sergilediğiBatı'nın bilinçaltındakisendromunu yeniden tetikledi.Böylecededikleri Anadolu'nun geçen yüzyılda İngiltere, Rusya, Fransa ve Almanya'ya karşı verdiği ancakmücadelesi veile rehin alınan iradesi artık zincirlerini kırdı.hesaba katmayan Batı dünyası, milletimizinaratmayan direniş ruhuyla bir kez daha hezimete uğradı.sokağa dökülen bu millet, darbeye yeltenen FETÖ'cülere ve onların Batılı hamilerine unutamayacakları bir darbe indirdi ve daha da indirecektir.Bu anlamda 15 TemmuzZiraiçin asıl mücadele şimdi başlıyor.