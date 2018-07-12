Dünyanın gözü şu sıralar Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO zirvesinde.

Zirveye daha şimdiden ABD Başkanı Donald Trump ile Almanya Şansölyesi Angela Merkel arasındaki 'Rusya düellosu' damga vurdu.

Trump'ın Berlin'i Moskova'nın esiri olmakla suçlamasına Merkel "Biz artık bağımsız kararlar alabiliyoruz" diye cevap verdi.

Oysa Almanya'nın NATO'dan bağımsız karar alma lüksü bulunmadığını herkes biliyor. Nitekim 4 Nisan 1949'da kurulan Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'nün (NATO) ilk genel sekreteri İngiliz Lordu Hastings Lionel Ismay, askeri ittifakın hedefini "SSCB'yi dışarıda, ABD'yi içeride ve Almanya'yı ise aşağıda tutmak" diye özetlemişti.

Lord Ismay'in söylemeye gerek duymadığı dördüncü şart da "İngiltere'nin yukarıda tutulması"ydı.

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