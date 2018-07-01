Yeni bir dünyanın kıyısındayız. Her yerinden çatırdayan beş asırlık Batı hegemonyası son dönemlerini yaşıyor. Farklı kıtalarda yeni güç merkezleri yükseliyor.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bu çok kutuplu süreci 'Batı Sonrası Dünya Düzeni/Post-West World Order' diye niteliyor.

Sadece Rus Bakan değil neredeyse Doğulu ve Batılı bütün analizciler son on yıldır çok merkezli bir küresel yapıya doğru ilerlediğimiz kanısındaydı.

Bu anlamda dünyanın gidişatını en iyi okuyan ülkelerden olan Türkiye, yeni döneme yönelik siyasi ve ekonomik önlemlerini peşi sıra hayata geçiriyor.

Kimi akademisyenlerin Çin ile birlikte Türkiye'yi Batıdışı modernleşmenin yıldızı diye sembolleştirmesi boşuna değil. Ekonomik büyümesini sürdüren Türkiye şimdi de siyasi seferberlik mücadelesini zaferle noktalayarak Başkanlık Sistemi'ne geçti.

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