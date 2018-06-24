Bugün Türkiye'nin kader günü.

Bu seçimler sadece ülkemiz için değil dünya için de bir dönüm noktası niteliğinde.

Nitekim Avrupa ve ABD güdümündeki nevrotik 'okyanus medyası' iki aydır propagandasını yaptığı "Yeni bin yılın Selahaddini'ni durdurun" hezeyanını dün de sürdürdü.

Ancak ne yapsalar da milletimizin iradesine pranga vuramayacaklar.

Halkımız, bugüne kadar iç çatışma, darbe, ekonomik ve siyasi kaos dışında bir icraatını göremediği parlamenter sisteme veda edip Türkiye'yi küresel aktöre dönüştürecek yeni bir modelin temellerini atmakta kararlı görünüyor.

İstikrar, huzur, barış ve refah kazanacak.

Yeni sistemin sağlıklı ve güçlü yürümesi için Cumhurbaşkanı'nın yanında güçlü bir Meclis'e de ihtiyaç var. Bu nedenle Cumhurbaşkanı ile parlamentodaki çoğunluğun aynı partiden olması Türkiye'ye hayati bir avantaj sağlayacak.

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Seçim sürecine girdiğimizden beri dünya Türkiye'deki gelişmeleri çok yakından izledi.Uluslararası camia seçimlerin ilk turda tamamlanacağı görüşünde. Türk halkı da aynı kanaatte.Faşist vesayetçi odaklar,karşısında yine kaybedecek. Ziraunutmayacağız. ÇünküYanivazettiğinin aksine "Kıpkızıl günahlar ne yapılsa da kar beyazına dönüşmeyecektir..."Bu bağlamda doğru yerde doğru kararı vermek zorundayız.Büyükdediği gibi, "Talih fırsatverirse onu ertelemek haramdır..."YoksaJavert karakterindesembolize ettiği gibiBu anlamda seçimlerdegerektiğindedüğümleniyor.Dolayısıyla bu seçimler milli iradeyi kabul etmeyenolacak.Bugünkü yokuşu da tırmandık mıçıkacağız.coğrafi hinterlandıyla hem dünyanın kesişme noktasında hem enerji havzalarının geçiş yolu üzerindeki Türkiye'yi bundan sonra kimse frenleyemez.Milletimiz deolduğumuzun farkında.Ülkemizin sahip olduğu jeo-politik akıl, stratejik güç, jeo-kültürel dinamikler ile tarihi ve coğrafi ödevlerimiz zaten biziolmaya zorluyor.Vesayetçi politikalar artık mazide kalacak. Şimdi vakit,tarihinçöplüğüne gömme vaktidir.Zira bu millet, ülkemizi yıkma arzusuyla tutuşan ruh hastalarına şimdiye kadar asla fırsat vermedi. Yine vermeyecektir!