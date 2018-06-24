Bugün Türkiye'nin kader günü.***
Bu seçimler sadece ülkemiz için değil dünya için de bir dönüm noktası niteliğinde.
Nitekim Avrupa ve ABD güdümündeki nevrotik 'okyanus medyası' iki aydır propagandasını yaptığı "Yeni bin yılın Selahaddini'ni durdurun" hezeyanını dün de sürdürdü.
Ancak ne yapsalar da milletimizin iradesine pranga vuramayacaklar.
Halkımız, bugüne kadar iç çatışma, darbe, ekonomik ve siyasi kaos dışında bir icraatını göremediği parlamenter sisteme veda edip Türkiye'yi küresel aktöre dönüştürecek yeni bir modelin temellerini atmakta kararlı görünüyor.
İstikrar, huzur, barış ve refah kazanacak.
Yeni sistemin sağlıklı ve güçlü yürümesi için Cumhurbaşkanı'nın yanında güçlü bir Meclis'e de ihtiyaç var. Bu nedenle Cumhurbaşkanı ile parlamentodaki çoğunluğun aynı partiden olması Türkiye'ye hayati bir avantaj sağlayacak.
Seçim sürecine girdiğimizden beri dünya Türkiye'deki gelişmeleri çok yakından izledi.
Uluslararası camia seçimlerin ilk turda tamamlanacağı görüşünde. Türk halkı da aynı kanaatte.
Faşist vesayetçi odaklar, Anadolu'nun devrimci ruhu
karşısında yine kaybedecek. Zira emperyalist siyasetin Türkiye'ye çektirdiği acıları unutmadık
,
unutmayacağız. Çünkü bu tür suçların kefareti olmaz.
Yani Hristiyan teolojisinin
vazettiğinin aksine "Kıpkızıl günahlar ne yapılsa da kar beyazına dönüşmeyecektir..."
Bu bağlamda doğru yerde doğru kararı vermek zorundayız.
Büyük Kürt şairi ve mutasavvıfı Melayê Cizîrî'nin
dediği gibi, "Talih fırsat
verirse onu ertelemek haramdır..."
Yoksa Victor Hugo'nun
Javert karakterinde
sembolize ettiği gibi tarihi hatalarımızın bedelini ömür boyu sürecek bir 'sefalet' ile ödemeye mahkûm oluruz.***
Bu anlamda seçimlerde asıl mesele Türkiye'yi kimin yönetmesi
gerektiğinde
düğümleniyor.
Dolayısıyla bu seçimler milli iradeyi kabul etmeyen vesayetçilerin son kurşunu
olacak.
Bugünkü yokuşu da tırmandık mı son düzlüğe
çıkacağız. Üç kıtayı birleştiren
coğrafi hinterlandıyla hem dünyanın kesişme noktasında hem enerji havzalarının geçiş yolu üzerindeki Türkiye'yi bundan sonra kimse frenleyemez.
Milletimiz de yeni bir dünyanın arifesinde
olduğumuzun farkında.
Ülkemizin sahip olduğu jeo-politik akıl, stratejik güç, jeo-kültürel dinamikler ile tarihi ve coğrafi ödevlerimiz zaten bizi bir dünya gücü
olmaya zorluyor.
Vesayetçi politikalar artık mazide kalacak. Şimdi vakit, Yeni Türkiye'yi yakıp yakmaya yeltenen dış güçlerin içimizdeki sado-mazoşist taşeronlarını
tarihin
çöplüğüne gömme vaktidir.
Zira bu millet, ülkemizi yıkma arzusuyla tutuşan ruh hastalarına şimdiye kadar asla fırsat vermedi. Yine vermeyecektir!