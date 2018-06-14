ABD ve Avrupa ile Asya güçleri arasındaki küresel mücadele kızıştıkça Türkiye'nin uluslararası alanda hem bağımsız hareket etme imkânı hem de mukayeseli üstünlüğünü etkin şekilde devreye sokma şansı daha çok artıyor.***
Bu anlamda iki asırdır ülkemizin hiç olmadığı kadar milli stratejilerini hayata geçirme kabiliyetine kavuştuğu bir süreçten geçiyoruz.
Türkiye'nin bölgesini aşan bir aktöre dönüştüğü bu çok kutuplu yeni dönemde elimizi güçlendiren en önemli faktörün 15 Temmuz destanı olduğunu unutmamak lazım.
Şu an yeni dünyanın geçirdiği yapısal dönüşümü en iyi özetleyen tablo, 8-9 Haziran'da Kanada'da yapılan G7 Zirvesi'ndeki Batılı liderlerin ağlak suratları ile 9-10 Haziran'da Çin'de toplanan Şanghay Zirvesi'ndeki Asyalı liderlerin gülümseyen yüzleriydi.
Dolayısıyla ABD, Avrupa ülkeleri, Rusya ve Çin arasındaki çatışma derinleştikçe bütün aktörlerin Türkiye'yi kazanma ve kendi yanına çekme savaşı da kızışıyor
.
Rusya'nın Fırat Kalkanı
ve Afrin
operasyonlarına verdiği destekten sonra ABD de bugünlerde Menbiç
'te uzlaşıya varıp Kandil
harekâtına boyun eğerek Türkiye ile ilişkilerini onarmanın gayreti içinde.
Benzer bir çabayı Almanya'da da görüyoruz.
ABD ile ticaret savaşına tutuşan Berlin, Türkiye'ye yönelik FETÖ ve PKK politikasını
değiştirmeye hazırlanıyor.
15 Temmuz darbe girişiminde FETÖ'cülerin rolünü inkâr edip onlara kucak açan Alman hükümeti
şimdi o kirli darbe ve işgal teşebbüsünün ardındaki en önemli isimlerden olan Adil Öksüz
'ü Türkiye'ye iade etmenin sinyallerini veriyor.
Nereden nereye!...***
Fakat Türkiye bu noktaya kolay gelmedi.
15 Temmuz destanıyla Atlantik kuşatmasını yaran
Türkiye, ilk olarak Doğu'ya yönelerek
müttefik yelpazesini Rusya, İran ve Çin ile
güçlendirdi.
Ardından 'yeni coğrafyası' ilan ettiği 'Kuzey Suriye' ile 'Kuzey Irak'ta
ABD'nin
terör koridorlarını işlevsiz kılacak askeri operasyonların
startını verdi. Bunu yaparken de iki stratejik rasyonaliteye özen
gösterdi.
İlki, gücünü koruyarak topyekûn savaşlarla etnik ve mezhep temelli uzun süreli çatışmalara
sürüklenmekten kaçındı. Şu ana
dek bunu başarıyla da sürdürüyor.
İkincisi de Almanya, Fransa ve İngiltere
örneklerinde olduğu gibi Avrupa ile ilişkilerini
geliştirme azminden ödün vermedi.
Bunu da meşruiyet (hukuk) ile güç (strateji) arasındaki hassas dengeyi
koruyarak
devam ettirdi.
Böylece küresel ve bölgesel güç merkezlerindeki ağırlığını daha da perçinledi.
Geldiğimiz noktada artık her tür emperyalist tezgâhı bir tür 'Midas dokunuşu' ile bertaraf edebilecek
güçteyiz.
Batı dünyası, Türk halkının 24 Haziran'da da 15 Temmuz'un bu destansı gücüne sahip çıkacağını görerek strateji geliştiriyor.
İşte bu yüzden 15 Temmuz'da Türkiye'yi devirmek için yarışanlar
şimdi bizi yanlarına
çekmek için birbirlerini eziyor.