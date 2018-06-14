ABD ve Avrupa ile Asya güçleri arasındaki küresel mücadele kızıştıkça Türkiye'nin uluslararası alanda hem bağımsız hareket etme imkânı hem de mukayeseli üstünlüğünü etkin şekilde devreye sokma şansı daha çok artıyor.

Bu anlamda iki asırdır ülkemizin hiç olmadığı kadar milli stratejilerini hayata geçirme kabiliyetine kavuştuğu bir süreçten geçiyoruz.

Türkiye'nin bölgesini aşan bir aktöre dönüştüğü bu çok kutuplu yeni dönemde elimizi güçlendiren en önemli faktörün 15 Temmuz destanı olduğunu unutmamak lazım.

Şu an yeni dünyanın geçirdiği yapısal dönüşümü en iyi özetleyen tablo, 8-9 Haziran'da Kanada'da yapılan G7 Zirvesi'ndeki Batılı liderlerin ağlak suratları ile 9-10 Haziran'da Çin'de toplanan Şanghay Zirvesi'ndeki Asyalı liderlerin gülümseyen yüzleriydi.

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Dolayısıyla ABD, Avrupa ülkeleri, Rusya ve Çin arasındaki çatışma derinleştikçe bütün aktörlerinRusya'nınveoperasyonlarına verdiği destekten sonra ABD de bugünlerde'te uzlaşıya varıpharekâtına boyun eğerek Türkiye ile ilişkilerini onarmanın gayreti içinde.Benzer bir çabayı Almanya'da da görüyoruz.ABD ile ticaret savaşına tutuşan Berlin, Türkiye'ye yönelikdeğiştirmeye hazırlanıyor.15 Temmuz darbe girişiminde FETÖ'cülerin rolünü inkâr edip onlara kucak açanşimdi o kirli darbe ve işgal teşebbüsünün ardındaki en önemli isimlerden olan'ü Türkiye'ye iade etmenin sinyallerini veriyor.Nereden nereye!...Fakat Türkiye bu noktaya kolay gelmedi.15 Temmuz destanıylaTürkiye, ilk olarakmüttefik yelpazesini Rusya, İran ve Çin ilegüçlendirdi.ArdındanABD'ninterör koridorlarını işlevsiz kılacak askeri operasyonlarınstartını verdi. Bunu yaparken degösterdi.İlki, gücünü koruyaraksürüklenmekten kaçındı. Şu anadek bunu başarıyla da sürdürüyor.İkincisi deörneklerinde olduğu gibi Avrupa ile ilişkilerinigeliştirme azminden ödün vermedi.Bunu dakoruyarakdevam ettirdi.Böylece küresel ve bölgesel güç merkezlerindeki ağırlığını daha da perçinledi.Geldiğimiz noktada artık her tür emperyalist tezgâhı bir türgüçteyiz.Batı dünyası, Türk halkının 24 Haziran'da da 15 Temmuz'un bu destansı gücüne sahip çıkacağını görerek strateji geliştiriyor.İşte bu yüzden 15 Temmuz'daşimdi bizi yanlarınaçekmek için birbirlerini eziyor.