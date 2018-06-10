Kandil'e yönelik operasyona denk gelen dönemde Menbiç'te ABD ile varılan yol haritası, aslında Yeni Türkiye'nin 24 Haziran sonrası süreçte izleyeceği bölgesel ve küresel stratejilerin de projeksiyonu mahiyetinde.

ABD ve Avrupa'nın Irak ve Suriye'de Türkiye'nin taleplerine boyun eğmesi bir bakıma seçim sonuçlarına dair öngörünün bir işareti olarak okunmalı.

Zira Batılı aklın askeri anlayışıyla teçhizatlanmış okyanus medyası ile siyaset çevrelerinin Türkiye'ye yönelik kirli provokasyonlarını askıya almaları, Sayın Erdoğan ve AK Parti'nin sandıktan zaferle çıkacağını anlamalarından kaynaklanıyor.

Hatta ABD'den sonra Almanya gibi ülkelerin daha da ileri giderek '25 Haziran Türkiyesi'ne göre pozisyon almaya başladıklarını görüyoruz.

Nitekim üst aklın lejyonerlerinden Der Spiegel dergisi, dün Alman hükümetinin artık organize suç oluşumlarını andıran FETÖ'ye daha kuşkuyla baktığına dair bir dosya yayımladı. Demek ki Atlantik dünyası, Türkiye'ye karşı verdiği savaşı kaybettiğini artık yavaş yavaş da olsa anlamaya başladı.

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