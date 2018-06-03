Doğrusunu söylemek gerekirse vesayet döneminin kristalize hali olarak gördüğüm CHP zihniyetini çok iyi tanıdığımı zannederdim.

Ancak 24 Haziran seçim beyannamesinin dış politika bölümünü okuyunca ne kadar yanıldığımı anladım.

Türkiye'nin ana muhalefeti konumundaki bir partinin dünyaya, ülkesine, halkına, kültür ve tarihine bu denli yabancılaşabileceğini tahmin edemezdim.

Hayretler içinde kaldım.

Çünkü akıl alır gibi değil.

Sömürgeci zihniyeti içselleştiren böylesine patolojik ve Türkiye'nin gerçeklerine bu kadar yabancılaşmış bir seçim beyannamesi olabilir mi?

Dış politika bölümündeki her satır sanki İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump'ın metin yazarları tarafından kaleme alınmış.

***

***

***