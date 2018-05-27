Almanya'nın eski dışişleri bakanlarından Joschka Fischer'ın yeni çıkan "The Descent of the West/ Batı'nın Çöküşü" adlı kitabı, son demlerini yaşayan ABD liderliğindeki Atlantik dünyasına adeta bir ağıt niteliğinde.

Der Spiegel'de bu hafta yayımlanan söyleşişinde bu ıstırabını acılı bir dille bir kez daha ifade eden deneyimli siyasetçi, "Batı dediğimiz şey Trans-Atlantik'ten yani Anglo-Amerikan nüfuz sahasından ibarettir. Ve ABD kurduğu bu sistemi şimdi kendi eliyle yok ediyor" diyerek dert yanıyor.

Fakat sadece ABD'nin 1941'de temellerini attığı 'Atlantik Şartı' değil Avrupa'nın son dört yüzyılda inşa ettiği bütün ideolojik, askeri, ekonomik, felsefi ve kültürel değerler sistemi de bir bütün olarak marjinalleşiyor.

Daha on yıl önce Fukuyamalar'a methiye düzüp 'Tarihin Dönüşü' isimli kitaplarla zafer naraları Fischer gibi siyasiler, bugün Batılı halkların kapitalist ve liberal değerlere yönelik isyanına şahit olmanın travması içindeler.

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