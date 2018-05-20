Rusya'nın Suriye ve İran eksenli Ortadoğu stratejisinde ABD'nin kaotik politikalarına yönelik sert tutumunu İsrail söz konusu olunca perdelemesi dikkat çekiyor.

Oysa Rusya'nın Eylül 2015'te Suriye'ye asker göndermesi Ortadoğu'da büyük devletler arasında yeni bir mücadele çağının da işareti olarak okunmuştu. Uluslararası toplumda, Moskova'nın ABD, İsrail ve Avrupa'nın izlediği siyasete karşı durarak ne pahasına olursa olsun Tahran ve Şam merkezli çıkarlarını koruyacağına dair inanç hâkimdi. Zira Rus dış politikası, SSCB'nin ABD'ye karşı Afrika, Asya ve Latin Amerika'daki vekâlet rejimlerini desteklediği o eski Soğuk Savaş günlerine geri dönmüştü.

1990'lar boyunca Kremlin, Sırbistan'daki Rus yanlısı Slobodan Miloseviç rejimine destek vermekten acizdi. NATO'nun 1995'te Bosnalı Sırpları bombalamasına engel olamadı ve yine dört yıl sonra 1999'da Kosova'nın kaderi belirlenirken NATO'nun Sırbistan'a saldırmasına karşı koyamadı.

2000'lerde de 'Renkli Devrimler' ile Kırgızistan, Gürcistan ve Ukrayna'daki iktidar değişikliklerine karşı seyirci kaldı. Bu eylemsizlik hali, zayıf düşen Rusya'nın akıllarda iz bırakan en somut kanıtlarıydı.

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